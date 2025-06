ABG Fastena köper i Uppsala. Bild: ABG Fastena

ABG Fastena köper lättindustri i Uppsala

Transaktioner ABG Fastena förvärvar en lättindustrifastighet om drygt 3 400 kvadratmeter i Fyrislunds industriområde i Uppsala. Fastighetsbeteckningen är Gnista 6:2 och tomtarealen uppgår till 15 000 kvadratmeter. På fastigheten är uppfört en terminalbyggnad samt en verkstadsbyggnad, båda från 2020.

Affären genomförs som en sale and leaseback med Tjärn Fastighetsförvaltning-koncernen där det tecknas ett 15-årigt hyresavtal för hela fastigheten. Tillträde sker den 17 juni.

– Vi är fantastiskt nöjda med att kunna knipa den här diamanten i ett av Sveriges vassaste industriområden, säger Andreas Birgersson, vd på ABG Fastena.

– Vi är glada att kunna berätta om ännu ett tillskott till vår växande portfölj inom lager- och lättindustri. Vår portfölj omfattar nu femton fastigheter med långa hyresavtal, alla belägna i väletablerade logistikområden. Genom att följa tydliga investeringskriterier kan vi fortsätta växa med fokus på kvalitet – och vi ser fram emot fler förvärv av samma höga standard, säger Per Nisses, Head of Investor Relations på ABG Fastena.



New Property var säljarens rådgivare i affären.

