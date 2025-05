Logistea köper i Vansbro. Bild: Logistea

Logistea förvärvar logistikfastighet fullt uthyrd till Lyko i Vansbro

Transaktioner Logistea har ingått avtal om att förvärva fastigheten Ytteråker 2:5, belägen i Vansbro kommun. Fastigheten har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 433 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om sex miljoner kronor. Lyko hyr samtliga ytor i fastigheten som har en uthyrningsbar yta på 36 652 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 34,1 miljoner kronor och hyresavtalet har en återstående hyrestid på cirka 19 år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag ingått avtal om förvärv av logistikfastigheten Ytteråker 2:5 i Vansbro kommun genom förvärv av det fastighetsägande bolaget RE NL Vansbro 1 AB. Fastigheten är en modern och energieffektiv logistikfastighet uppförd i två etapper, 2019 och 2023, och har moderna specifikationer såsom en fri takhöjd om 12 meter, 18 lastportar, 200 parkeringsplatser samt solpaneler med en effekt om cirka 0,5 MW. Tillträde förväntas ske den 22 maj 2025.



Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på 36 652 kvadratmeter och är fullt uthyrd till den finansiellt starka hyresgästen Lyko, en ledande nordisk återförsäljare inom skönhet, och hyresavtalet har en återstående hyrestid om cirka 19 år. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 34,1 miljoner kronor (exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt). Hyresgästen bekostar samtliga driftskostnader. Affären stärker Logisteas intjäningsförmåga med cirka 0,05 kronor per aktie.



Cirka 85 procent av ytan utgör lager medan resterande ytor utgörs av kontor och butik. Lyko, som är börsnoterat på Stockholmsbörsen och omsatte 3,6 miljarder kronor under 2024, har en lång historia i Vansbro och har gjort betydande investeringar i automatiseringslösningar i fastigheten. Anläggningen används som centrallager för hela den nordiska marknaden.

– Detta förvärv stärker ytterligare vår portfölj med en toppmodern logistikfastighet uthyrd på ett långt avtal till en ledande och finansiellt stark hyresgäst sedan länge etablerad i Vansbro. Fastigheten bidrar med kvalitet, lång kontraktslängd och starkt kassaflöde till vår växande portfölj och innebär en väsentlig ökning av vår intjäningsförmåga per aktie, säger Anders Nordvall, vice vd och CIO på Logistea.



Transaktionen finansieras med banklån och egna medel.

Ämnen