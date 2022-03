Logicenters köper toppmodern anläggning på 18 000 kvadratmeter. Bild: Logicenters

Transaktioner Logicenters fortsätter sin etablering i Norge och nu står det klart att man har förvärvat en ny anläggning på 18 000 kvadratmeter i Heimdal, en mil söder om Trondheims stadskärna. Hyresgäster kommer att vara Maske Gruppen, Nordic Crane samt Ramudden.

I januari stod det klart att Logicenters utökade sin närvaro i Norge genom att förvärva mark, en etablering som nu fortsätter i landet. Logistikfastighetsaktören har skrivit på ett nytt avtal där man förvärvar anläggningen Løvåsmyra 2, 8 och 10 i Heimdal, strax utanför Trondheim.

Det är den första investeringen som Logicenters gör i Trondheim. Fastigheten är på 18 000 kvadratmeter där Maske Gruppen kommer att hyra in sig på 15 000 kvadratmeter. På övrig yta kommer Nordic Crane och Ramudden fortsatt stå som hyresgäster.



– Logicenters är väldigt glada över att förvärva vår första fastighet i Trondheim. Regionen är en interessant logistisk plats för oss med tanke på områdets centrala position i mitten av Norge när vi letar efter fler etableringsorter utanför Osloregionen, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.



Anläggningen ligger på ett geografiskt centralt läge utmed E6 söder om Trondheims centrum, i närheten av flera hamnar.

– Detta är en modern fastighet som ligger på Trondheims bästa mikroläge för logistikfastigheter med solida och långsiktiga hyresgäster. Detta kombinerat med en långsiktig utvecklingspotential gör investeringen intressant gör oss. Fastigheten är en viktig pusselbit för vår fortsatta tillväxt i Norge, säger Jørgen Bråten Nordby, Investment Manager på Logicenters.



Fastigheten säljs av Ragde Eiendom och det är Norion Næringsmegling har biträtt som mäklare i transaktionen.

