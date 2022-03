Logicenters tecknar avtal med MTAB i Södertälje

Logicenters bygger en anläggning åt MTAB i Södertälje.

Uthyrning Nu står det klart att Logicenters kommer att bygga en logistikanläggning till transportföretaget MTAB. Fastigheten ska omfatta en yta på 11 150 kvadratmeter och beräknas stå klar under det tredje kvartalet av 2023.

Efter förra veckans nyhet om att Logicenter förvärvar mark i Nykvarn av Veidekke fortsätter satsningen i området. Logistikfastighetsaktören har tecknat avtal med transportföretaget MTAB tour logistics för utveckling av en logistikanläggning i Almnäs strax utanför Södertälje. Fastigheten kommer att omfatta en yta på 11 150 kvadratmeter och blir ett logistiklager åt MTAB:s kunder inom teater, turnerande verksamheter, tv/broadcast samt event.

– Vi är mycket glada för samarbetet med Logicenters som långsiktigt kan säkra vår verksamhets tillväxt i kombination med att fastigheten uppfyller våra höga hållbarhetsmål. Idag är vi Nordens största renodlade logistikföretag i vår speciella nisch och vi fortsätter växa. Stockholm Syd är därför strategiskt beläget för oss, varifrån vi kan ge daglig service åt Stockholmsregionen, samt effektivt når ut i mellan- och södra Sverige samt Europa, säger Stefan Fors, grundare av MTAB-gruppen.



I linje med Logicenters höga hållbarhetsmål kommer den nya fastigheten i Almnäs att certifieras enligt miljöcertifieringen BREEAM Excellent samt Noll CO2 certifieras. Det kommer även att installeras solceller på fastighetens tak.

– Vi håller hög tillväxttakt i Storstockholm och är väldigt glada att kunna öka vår närvaro i Almnäs, då området runt omkring Södertälje är en perfekt logistikhub med optimala infrastrukturförbindelser. Våra ambitioner i regionen är därför höga och vi är säkra på att MTAB:s kunder kommer få fantastiska möjligheter att växa och bedriva effektiv logistik i byggnaden. Glädjande är även att MTAB delar vår ambitiösa hållbarhetsagenda med denna byggnad, vilken är specialanpassad efter kundens behov, säger Victoria Ödmark, Commercial Manager, Logicenters.



Även inom Södertälje ser man positivt på det nytecknade avtalet som kommer ge arbetstillfällen åt stadens invånare.

– Vi tycker att etableringen av MTAB i Almnäs är väldigt spännande. Det handlar om cirka 50 arbetstillfällen och logistik i ett fantastiskt strategiskt läge längst E20. Samarbetet med Logicenters har slagit mycket väl ut och detta gör vi gärna om igen, säger Michael Johansson, etableringsstrateg på Södertälje Kommun.

