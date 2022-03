Logicenters hyr ut 30 000 kvadratmeter i Oslo

Logicenters hyr ut i Vestby, Norge. Bild: Logicenters

Uthyrning I logistikparken Vestby i Osloregionen har Logicenters skrivit ett hyresavtal med Schibsted Norge. Det långsiktiga hyresavtalet är på 30 500 kvadratmeter på Toveien 21 och är i den sista byggfasen på marken som köptes av Ferd 2021. Schibsted förväntas flytta in mellan mars och juni 2023.

Det är ett av de största hyresavtalen som skrevs under 2021 i Norge som nu offentliggjorts.



Bygget av fastigheten kommer att samordnas av ett antal bolag som helt eller delvis ägs av Schibstedkoncernen. Schibsted Trykk flyttar bland annat sin verksamhet från Nydalen för att få en effektivare verksamhet med HeltHjem Netthandel AS och Schibsted Distribusjon.



Fastigheten kommer i så stor mån som möjligt att anpassas efter kundens behov. Byggnaden kommer att ha en tydlig miljöprofil, certifierad Breeam "very good". Det pågår även ett arbete med att projektera en solcellsanläggning på hela taket och stora delar av fasaden.



– Logicenters är mycket glada och ödmjuka över att kunna utveckla en modern tryck- och logistikanläggning för Schibsted-koncernen. HeltHjem är ett av Norges snabbast växande logistikföretag och vi är mycket stolta över att få Schibsteds förtroende att samordna detta med Schibsted Trykk och Schibsted Distribusjon. Vi är många om att knyta an till tillväxtföretag och vår strategi är att vara en tillväxtpartner för våra hyresgäster, där Schibsted med Helthjem inte är några undantag, säger Ruben Krantz Kringstad, Commercial Manager på Logicenters.



– Vi är glada över att flytta in i framtidens bygge med en tydlig miljöprofil i mitten av Norges logistikcenter. Bygget möjliggör en fortsatt expansion för Helthjem som efter det senaste årets explosiva tillväxt har tagit 15 procent av paketmarknaden. Samtidigt får Schibsted Trykk en effektiv anläggning för framtidens behov och med en lägre elförbrukning, säger Harald Jacobsen, koncernchef för Schibsted Norge.



Vestby har en strategisk belägenhet med närhet till Oslo och E6. Området har också goda transportalternativer med närhet till hamnarna i Moss och Göteborg.



Bland Logicenters befintliga hyresgäster i Norge finns Oda.no, Coop, Maske, Malomo 3PL, Barnas Hus, GPA Flowsystem, Movement, NTEX och Prime Cargo.

