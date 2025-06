Stadsljus kommer bli ett landmärke i Stockholm med sina 30 våningar fördelat på 110 meter. Bild: Cobe/Yellon

Grönt ljus för Obos Stadsljus

Bostäder Nu är det klart att Stadsljus – Obos 30-våningshus i Norra Djurgårdsstaden – har fått bygglov. Det beslutade Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd nyligen.

Stadsljus är ett unikt bostadshus i en av Stockholms mest expansiva stadsdelar. Med sin höjd på 110 meter över havet och formgivning i tre sammanhängande cylindrar kommer byggnaden att bli ett nytt landmärke i stadens siluett. Projektet omfattar cirka 360 bostadsrätter i varierande storlek och prisklasser, från yteffektiva studios till generösa lägenheter med upp till sex rum och kök. Två våningsplan rymmer lokaler för bland annat förskola, gym och restaurang. I anslutning till huset planeras även ett garage med cirka 115 parkeringsplatser, mobilitetsrum för cyklar och teknikutrymmen.

– Att vi nu har fått bygglov är ett viktigt och glädjande steg för Stadsljus. Det är ett kvitto på det gedigna arbete som vårt team, i nära samarbete med Skanska, COBE och Yellon, har lagt ner. Nu ser vi fram emot den kommande säljstarten och att därefter ta nästa steg mot byggstart. Stadsljus är ett projekt med höga ambitioner inom både arkitektur och hållbarhet, och kommer att bli ett värdefullt tillskott till utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, säger Sofia Ljungdahl, vd på Obos Nya Hem.



Med sin kompakta volym, uppdelad i tre cylindrar, maximeras ljusinsläppet och möjliggör bostäder i flera riktningar. Nästan alla lägenheter får fönster åt minst två håll och generösa balkonger. Byggnaden har utformats med en öppen sockel, en prismatisk kropp och en tydlig krona – en samtida tolkning av de historiska gasklockorna, anpassad till vår tids behov av moderna bostäder.



20 procent av bostäderna kommer att erbjudas med Obos Deläga – en boköpsmodell där köparen äger minst 50 procent av bostaden och Obos resterande del. Detta ger möjlighet för hushåll med normala inkomster att ta klivet in på Stockholms ägda bostadsmarknad.



Byggnaden är planerad för att uppfylla höga miljökrav, inklusive låg energiförbrukning och inomhusklimat i nivå med Miljöbyggnad Guld. Intresset för Stadsljus är stort, med över 8 000 intresseanmälningar inför säljstarten efter sommaren 2025. Byggstarten är planerad att ske under 2026 med inflyttning från 2029.



Om Stadsljus

Markanvisning: 2020 från Stockholms stad, följt av parallella arkitektuppdrag

Antal bostäder: 364 lägenheter

Upplåtelseform: Bostadsrätter

Storlek på bostäder: 1–6 rok från cirka 30 kvadratmeter –170 kvadratmeter

Övrigt innehåll: Lokaler i två plan, bl.a. förskola, gym och restaurang. Parkering under mark.

Höjd: 110 meter över havet (ca 90 meter från omkringliggande mark)

Beräknad försäljningsstart: 2025

Beräknad byggstart: 2026

Inflyttning: från 2029

