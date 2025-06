Jakob Fyrberg, Emilshus vd. Bild: Anthon Näsström

Emilshus spenderar 400 miljoner kronor – 14 fastigheter i potten

Transaktioner Emilshus har i nio separata transaktioner förvärvat 14 fastigheter främst inom kategorin lätt industri för 397 miljoner kronor med en total uthyrningsbar area om 32 890 kvadratmeter.

Årligt hyresvärde uppgår till 36 miljoner kronor och genomsnittlig återstående hyrestid är 6,1 år. Fastigheterna har en ekonomisk uthyrningsgrad om 99 procent med välkända och stora hyresgäster såsom Ryds Glas, Renta, Mekonomen, Laholms Stål och Axess Logistics. Fastigheterna tillträddes under det andra kvartalet 2025 bortsett från en fastighet som tillträds den 1 juli 2025.

– Emilshus fortsätter att växa genom förvärv av högavkastande fastigheter i våra prioriterade kategorier med attraktiva lägen och stabila hyresgäster. Fyra av fastigheterna är belägna i Öresundsregionen och vi tar därmed ytterligare ett steg in i Skåne efter det större portföljförvärv vi genomförde i regionen under andra kvartalet, kommenterar Jakob Fyrberg, vd för Emilshus.



Förvärvade fastigheter:

Habo Stora Kärr 8:507, Halmstad Flamman 7, Halmstad Formen 3, Halmstad Eketånga 24:58, Helsingborg Bössan 4, Jönköping Backen 1:132, Laholm Flaket 1, Laholm Tapeten 2, Linköping Glasbiten 5, Linköping Glaset 3, Malmö Gånggriften 2 och 4, Malmö Svavlet 3, Norrköping Stansaren 12.

