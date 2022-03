Logicenters storsatsar i Nykvarn – köper mark av Veidekke

Logicenters storsatsar i Nykvarn och köper mark av Veidekke. Bild: Logicenters

Transaktioner Logicenters fortsätter att växa i Storstockholm och nu står det klart att man förvärvat över 200 000 kvadratmeter mark i Nykvarn från Veidekke. Nykvarn ligger strax söder om huvudstaden och Logicenters initiala plan är att bygga en ny byggnation på 50 000 kvadratmeter.

Bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har varit ägare av Stora Bysta 3:9 i området Snebro sedan 2007. De senaste åren har företaget bedrivit en plansprängning och gjort i ordning industrimarken för framtida bruk. Logicenters har skrivit ett avtal med Veidekke om att överta egendomen då det finns en hög efterfrågan från kunder i området.



Bolaget planerar initialt att utveckla området och den nuvarande detaljplanen medger en byggnation om cirka 50 000 kvadratmeter. Logicenters förhoppning är att kunna bygga ytterligare 50 000 kvadratmeter i framtiden.

– Vi är mycket glada över detta samarbete där Veidekke lagt grunden till vad vi ser som en logistiskpärla med stor potential. Logicenters växer hela tiden och är mer än redo att etablera sig ytterligare i närregionerna till Stockholm. Nykvarn ligger dessutom på ett oslagbart läge för logistik med närhet till såväl Södertälje som hela Mälaren, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.



Totalt är det en markyta på 206 000 kvadratmeter som Logicenters förvärvat av Veidekke. Snebro ligger precis intill Europaväg 20 samt med närhet till Svealandsbanan.

– Det är en kärnverksamhet för Veidekkes industriverksamhet att erbjuda masshantering inom nyckelområden. Vår strategi är att bedriva sådan verksamhet från platser som sedan kan användas för fastighetsutveckling. Snebro är ett bra exempel på en sådan fastighet. När vi nu avslutar vår verksamhet i Snebro är det bra att veta att egendomen kommer att få en ny och värdefull användning i en logistikfastighet, säger Marcus C. Nilsson, vice vd på Veidekke.

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters of space and a turnover of 50+ million euros. Over the last decade, we have been the most active developer of modern logistics properties with 20+ completed projects and 400.000+ sqm of space developed. Our leading position as a highly active and modern developer and owner of prime logistics has earned us the trust of a large majority of all the major logistics operators (3PLs) in the region, including Aditro, Bring, DHL, DSV, Itella and PostNord.

