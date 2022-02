Ingram utökar med 18 000 kvadratmeter i Brunna

Ingram utökar hos Logicenters med 18 000 kvadratmeter i Brunna. Bild: Logicenters

Uthyrning Ingram Micro blir ny hyresgäst för den utbyggda delen av Logicenters fastighet i Brunna. Under året kommer fastigheten anpassas efter kundens behov, något som kommer stå klart i oktober 2022.

Redan i mars 2021 inleddes utbyggnaden av fastigheten Örnäs 1:18 i Brunna Logistikpark, norr om Stockholm, med en utökad yta på cirka 18 800 kvadratmeter. Nu står det klart att det blir den redan befintliga hyresgästen Ingram Micro Mobility AB som blir hyresgästen för den spekulativa utbyggnaden.



Under året kommer byggnadens nya del att anpassas fullt ut för att möta Ingrams behov för sin expandering av verksamheten. Anpassningsarbetet för utbyggnaden beräknas stå klar i oktober detta år.

– Vi är glada över att återigen få utöka vår närvaro i Brunna och få möjlighet att hjälpa Ingram Micro Mobility på deras fortsatta tillväxtresa. Vår flexibla arbetsmodell gör det möjligt för oss att stötta befintliga hyresgäster och anpassa fastigheten för deras speciella behov, säger Matthias Kettelhoit, CEO.



Brunna Logistikpark är strategiskt belägen norr om Stockholm och erbjuder geografiska fördelar med en välutvecklad infrastruktur med vägar, järnvägar och flygplatser. Logicenters har varit närvarande i parken sedan 2017 där hyresgäster som Zalando, Systembolaget, Bythjul.com och Autoglas återfinns som aktörer. I och med utbyggnaden stärker Logicenters sin närvaro ytterligare i området och kommer att ha närmare 90 000 kvadratmeter logistikyta i parken.

