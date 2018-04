Lidl öppnar i Nordstan

Publicerad den 3 April 2018

Uthyrning I slutet av 2018 välkomnar Hufvudstaden Lidl till Nordstan, Göteborg.

Butiken, som har en totalyta om cirka 1 600 kvadratmeter, kommer att ligga på nedre plan i Femman. Lidl kommer ha två entréer och nås direkt via rulltrappa och hiss ner från gatuplan vid Postgatan samt via entrén från Femmans nedre plan.



– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Lidl tlll Femman. Lidls butik kommer att ytterligare stärka Femman som en självklar destination och det känns mycket positivt att vi inom kort kan erbjuda ett utökat utbud inom dagligvaruhandel mitt i centrala Göteborg, säger Cathrine Söderström, chef affärsutveckling butik, Göteborg, Hufvudstaden.



Femman har nyss genomgått en stor renovering. På tre plan samlas varumärken, caféer och restauranger som H&M, aim´n, Gina Tricot, Granit, Joe & the Juice och Sushi Yama med flera.



– Detta är en särskilt spännande etablering för oss med enorm potential, en butik med fullt sortiment i hjärtat av Göteborg. Nordstan är en central plats och här har vi potential att dagligen nå en mycket stor del av stadens samtliga invånare och besökare, säger Christoffer Wennergren, fastighetschef Region Väst på Lidl Sverige.

