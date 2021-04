Robin Berkhuizen och Erik Selin. Bild: Mikael Florens/Emrahus

Balder satsar på LSS-bostäder – investerar i Emrahus

Bolag Balder har nyligen gått in i Emrahus AB som delägare. Investeringen är en del av Emrahus nya satsning i att fortsatt äga och förvalta de bostäder de bygger. Detta innebär att Emrahus kan förbättra de LSS-bostäder man själv äger över tid och framtidssäkra dem på ett annat sätt än tidigare.

– En av de största fördelarna med att vi förvaltar fastigheterna i det långa perspektivet är att vi kan blicka in i framtiden till vissa saker som inte är tillgängliga just nu och förbereda bostäderna för det. Det gör att vi hela tiden kan låta våra fastigheter växa och bli bättre över tid eftersom vi kan göra uppdateringar, säger Emrahus vd Robin Berkhuizen.

– Emrahus är ett bra komplement för oss eftersom LSS kan vara en del av stadsutvecklingsprojekten. Kommuner efterfrågar ibland LSS i planen och då är det bra att ha någon i familjen som vi litar på. Detta kan bli en win-win för Balder, Emrahus och stadsutvecklingsprojekten. Teamet är också viktigt, det vill säga Robin och organisationens kompetens och drivkraft, säger Balders vd Erik Selin.



Emrahus och Balder hoppas nu på ett bra samarbete där de båda kan dra nytta av varandras erfarenhet och kunskap.

Detta är ett nytt kapitel för Emrahus som vill fortsätta vara en stor bidragande kraft i LSS-frågan. Nu kan Emrahus fokusera på det som de gör bäst: skapa LSS-bostäder där fler kan få ett kvalitativt liv med allt som borde vara självklart för alla. Och fortsätta att förbättra och utveckla olika bostäder utifrån individens perspektiv.

– Framtiden känns ljus. Det är sjukt spännande, den fasen som vi går in i nu. Det är en enormt stor brist på LSS-bostäder i Sverige och det har vi möjlighet att påverka nu, på riktigt, säger Robin Berkhuizen.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

