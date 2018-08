Årets Unga Fastighetskvinna: Finalist nummer 1!

Publicerad den 27 Augusti 2018

Fastighetskvinnan Målmedvetenhet och en klar karriärplan har tagit Sara Liljenberg dit hon är i dag. I framtiden vill hon vara med och påverka branschen.

Under tre dagar presenterar Fastighetssverige finalisterna i Årets Unga Fastighetskvinna. Först ut: Sara Liljenberg, biträdande projektutvecklare på Einar Mattsson Projekt.

Bild: Einar Mattsson

Sara Liljenberg, finalist i Årets Upplaga av Årets Unga Fastighetskvinna. Sara Liljenberg, finalist i Årets Upplaga av Årets Unga Fastighetskvinna.

För femte året delas utmärkelsen ut i samband med seminariet Fastighetskvinnan, som hålls på Grand Hotel i Stockholm den 5 september. Du ser seminarieprogrammet här och du anmäler dig här!

Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Kerstin Lindberg Göransson och Biljana Pehrsson, har valt ut tre finalister som finns på plats på seminariet Fastighetskvinnan.



Under tre dagar presenterar vi finalisterna – först ut är Einar Mattssons Sara Liljenberg, 30, som redan för tolv år sedan tog steget in på bygg- och fastighetsmarknaden genom ett sommarjobb på Peab. Sedan såg hon till att under alla sommarlov arbeta på olika bolag i branschen.



– Man konkurrerar med sina studiekamrater och erfarenhet värdesätts ofta mer än en femma i matte. Så jag hade alltid som strategi att vara ute i produktionen varje sommar, bland annat arbetade jag med kalkylering hos NCC och energieffektivisering hos Hemsö, säger Sara Liljenberg.



Efter studietiden – civilingenjör med inriktning väg och vatten på Lunds universitet – sökte hon sig till Stockholm och Sweco där hon arbetade på projektledaravdelningen i två och ett halvt år, framför allt med kommersiella fastigheter.



– Att inleda sin karriär på ett konsultföretag är ett bra sätt att få en bred erfarenhet och komma fram till vad det är man verkligen vill göra – en bra plantskola.



– Sedan kom jag väl fram till att bostäder och framför allt bostadsutveckling lockade mer än det kommersiella. Bostäder är något som verkligen är samhällsbyggande.



I dag är hon ytterst ansvarig för två av Einar Mattssons bostadsprojekt, Hjulmakaren och Stadshuslunden, sammanlagt cirka 260 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter, i Rissne.

– Jag ansvarar för allt, från idé till färdig produkt, med budget- och organisationsansvar, tidsplan, inflyttning och så vidare.



Vilka är de största utmaningarna?

– Det är inte jättekomplext att bygga bostäder, det komplexa är att det är många olika kompetenser inblandade, en stor projektorganisation och det gäller att hitta en vi-känsla i organisationen, att få alla att sträva efter samma mål.



Och hur gör du det?

– För att lyckas går det inte att köra en enmansshow, man måste involvera och engagera alla inblandade och skapa en gemensam målbild. Jag är tydlig med vad jag förväntar mig av andra och jag vill att de ska vara tydliga med vad de förväntar sig av mig.



Sara Liljenberg beskriver sig som målmedveten och resultatfokuserad. Hon har genom karriären haft ganska klart för sig vad nästa steg ska vara.

– Ja, så är det. Men nu när jag har arbetat i några år är det svårare att sätta upp nya mål. Men på lite längre sikt vill jag vara med och påverka branschen.

På vilket sätt?



– Jag kan till exempel tycka att vi i dag inte riktigt bygger bostäder för det samhälle vi lever i. Vi kanske borde titta mer på alternativa boendeformer så som kollektivboenden, lägenheter för varannanvecka-familjer, kanske social housing.



Sara Liljenberg ser sig själv som en framtida ledare och tycker att det är viktigt att det finns kvinnliga förebilder i branschen.

– Det är fortfarande så att det finns för få kvinnliga ledare i branschen. Jag tror att det är viktigt med förebilder och vill gärna vara med och inspirera tjejer att söka sig till tekniska yrken.



FAKTA

Namn: Sara Liljenberg.

Ålder: 30 år.

Bor: Kungsholmen, Stockholm (är ursprungligen från Lomma i Skåne).

Familj: Sambo.

Utbildning: Civilingenjör, väg- och vatten, från Lunds universitet.

Fritidsintressen: "Förutom det vanliga som alla gör, reser och umgås med vänner, så drejar jag och håller på med silversmide. Bland annat har jag gjort våra förlovningsringar. Jag tror att det är viktigt att göra något kreativt som handlar om något helt annat än jobbet."

Läser: "Just nu Ett litet liv av Hanya Yanagihara. Jag brukar inte läsa romaner men den här är riktigt bra."

Ser på tv: Framför allt dokumentärer.

Favoritmusik: "Väldigt blandat, lite efter humör."

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

