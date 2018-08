Årets Unga Fastighetskvinna: Finalist nummer 2!

Bild: Skanska

Publicerad den 28 Augusti 2018

Chanel Braddon.

tweet

Fastighetskvinnan Under tre dagar presenterar Fastighetssverige finalisterna i Årets Unga Fastighetskvinna. Dagens finalist är en levnadsglad världsmedborgare som fungerar som idéspruta och spindeln i nätet när större samhällsbyggnadsprojekt ska skapas och förverkligas. Möt Chanel Braddon, 28, affärsutvecklare på Skanska Sverige.

Annons

För femte året delas utmärkelsen ut i samband med seminariet Fastighetskvinnan, som hålls på Grand Hotel i Stockholm den 5 september. Du ser seminarieprogrammet här och du anmäler dig här senast nu på torsdag!

Juryn, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Kerstin Lindberg Göransson och Biljana Pehrsson, har valt ut tre finalister som finns på plats på seminariet Fastighetskvinnan.



Under tre dagar presenterar vi finalisterna – först ut var Einar Mattssons Sara Liljenberg som du läser om här – och dagens finalist är Chanel Braddon, 28, arbetar sedan årsskiftet i en ny roll fokuserad på projektutveckling i riktigt tidiga skeden inom Skanska Sverige.

– Organisationen gjordes om något så vi är nu fyra personer som arbetar med projekt i tidigare skeden än det som förut var "tidiga skeden", förklarar Chanel Braddon, som beskriver sin roll som ett slags spindeln i nätet med kontakter med allt från kommuntjänstemän, politiker, markägare och näringslivschefer till hyresgäster, investerare och alla olika avdelningar inom Skanska.



– Vi har något som kallas One Skanska-projekt, där olika avdelningar inom Skanska arbetar tillsammans för att skapa helhetslösningar. Istället för att bara uppföra bostäder kan vi, genom att vara med i de riktigt tidiga skedena, istället skapa samhällsutveckling på riktigt genom att också bygga äldreboenden, skolor, kontor och hotell i området. Vi kan berätta om lösningar som har använts i andra kommuner. Vi kan berätta om att man faktiskt kan använda offentliga upphandlingar för att ställa krav kring social och miljömässig hållbarhet som ett verktyg för att nå kommunens egna mål. I kommunala organisationer är det lätt att vissa frågor faller mellan stolarna då vissa förvaltningar, avdelningar eller nämnder ofta arbetar i sitt eget stuprör. Ibland känner jag att jag fungerar som en sammanhållande och pådrivande kraft som holistiskt flätar samman politiska visioner med lokala förvaltningsspecifika utmaningar. Mitt jobb är helt klart mångfacetterat och stimulerande.



– Jag har just nu ungefär 15 projekt i pipeline i olika kommuner och i olika tidiga skeden.

Hon lockades till Skanska när hon under sista året på högskolan var på ett frukostseminarium där Anna Wingqvist (fd Roos) berättade om sin roll som projektutvecklare på företaget och om hur hennes arbetsuppgifter och dagar stimulerade henne då hon fick vara med och påverka samhällsutvecklingen i Sverige.

– Vi pratade efteråt och jag sa "wow, jag vill göra precis det du gör!"



Knappt ett år senare arbetade de två tillsammans.

– Jag fick en plats i Skanska 21-programmet och lyckades knipa platsen som kommersiell utvecklare och fick jobba med Anna och utvecklingen av det guldiga trekantiga kontorsprojektet Juvelen i Uppsala. Livet var great!



Som kuriosa i sammanhanget kan vi nämna att Anna Wingqvist var finalist i Årets Unga Fastighetskvinna år 2016 – och två år senare är det alltså Chanel Braddons tur!

Efter Juvelen var nästa utmaning för Chanel Braddon att leda en hyresupphandlingstävling för ett äldreboende.

– Det var ett projekt och en förfrågan med helt unika upphandlingskriterier där man fick poäng för en mängd olika kvalitets- och miljöparametrar. Ett mycket smart sätt av kommunerna att tvinga den externa marknaden att konkurrera med kvalitet om ni frågar mig! Det var sju bidrag i final och denna gång vann vi upphandlingen. Tyvärr överklagades projekt av en konkurrent och kommunen drog tillbaka upphandlingen… men sådant är livet. Nästa gång är marknaden mer mogen och det är bara att ta nya tag!



Vid sidan av sina ordinarie uppgifter har Chanel Braddons framåtanda och personlighet medfört att hon har fått ett flertal sidouppgifter.

– Jag socialiserar ganska mycket och jag tycker om att projektleda, så det trillar in en del sidouppdrag. Jag har hållit i Almedalenaktiviteter ända sedan jag började på Skanska och senast i år stod jag på scen och presenterade Skanskas Vision för Västerås år 2070, inför en paneldebatt med regionens ledande politiker. Nu är jag projektledare från Skanskas sida i ett projekt initierat av Stockholm Stad som heter Tech Tensta. Initiativet har till uppgift att försöka få ungdomar i Tensta mer intresserade av teknik och fortbildning och Skanska är en del av näringslivet. Skanska Sveriges vice vd tyckte tydligen att jag var rätt person att övertyga dem om att det här med att vara ingenjör är ett intressant yrkesval. Jag gör gärna sådant här, det tycker jag bara är kul!



Vad gör du om tio år?

– Tio år är väldigt lång tid, men jag ser ändå mig själv i Skanskakoncernen. Eftersom Skanska är en jättestor aktör på marknaden känner jag att jag med Skanska på visitkortet kan göra skillnad i samhället vilket jag brinner för att göra. Eftersom jag brukar benämna mig själv som en världsmedborgare har jag helt säkert varit en vända utomlands och jag tror nog att ordet chef återfinns på visitkortet. I och med att jag är en idérik person är det inte omöjligt att jag arbetar nära vår ledning och formar och implementerar strategiska initiativ för hur vi ska utveckla Skanska och våra affärer. Jag är heller inte främmande för att på sikt arbeta inom public affairs eller som försäljningschef för det vi säljer - den rollen finns inte idag. Det finns många möjligheter.



Vad gör du när du inte arbetar?

– Jag har två stora passioner. En är min bondgård, ett ställe jag har varit på ända sedan jag var riktigt liten och som jag ärvde efter min mormor för ett och ett halvt år sedan. Det är en jordbruksfastighet – utan djur än så länge – mellan Sigtuna och Bro och jag älskar allt med det, från att odla grönsaker till att administrera och lära känna hyresgäster och arrendatorer.

– Det andra är att resa, inte minst att planera resorna. Jag lägger mycket tid på att planera för att optimera och få ut så mycket som möjligt, vilka frukostställen som är bäst, vilken väg som är mysigast mellan två orter… Eftersom tid är det man inte har så åker jag ofta iväg korta stinter. En gång var jag i Kina i tre dagar.



Vilken var den senaste resan?

– Jag kom hem från Uganda i onsdags. Vi var där i fem nätter, jag kom hem klockan sex på morgonen och åkte direkt till jobbet. Jag är inte en sådan som tänker att "det går inte att göra så, för då är jag för trött när jag kommer hem". Man måste se möjligheterna. Det är bara att sova på planet och sen köra.



Vad gjorde du i Uganda?

– Jag hälsade på en kompis som arbetar på en non profit organisation som arbetar för att utveckla landets jordbruk, för att minska beroendet av bistånd. Det var intressant att kliva in i hennes vardag. Vi hade två heldagar i huvudstaden Kampala, var på en djungelutflykt och testade forsränning, vilket innebär att du kastar dig utför ett stup med en gummibåt, har du gjort det någon gång?

Faktiskt inte…

– Det var lite läskigt men en adrenalinkick deluxe. Det något spökiga var att det finns en parasit i Nilen, som sägs vara den näst dödligaste i världen, så man ska inte få kallsupar. Jag fick en i och för sig men… det ska nog gå bra.

– Jag vill verkligen försöka leva ett så rikt liv som möjligt och ta vara på allt som livet har att erbjuda.



FAKTA/

Namn: Chanel Braddon.

Ålder: 28 år.

Bor: Vasastan, Stockholm.

Familj: Inte mycket av den varan, desto mer vänner dock! En pappa i Australien som är en glad speleman.

Utbildning: Samhällsbyggnad med inriktning mot finans och real estate project management på KTH, inklusive 1,5 år i utbyten utomlands, i Singapore, Köpenhamn och på Stanford, USA.

Favoritmusik: "Nej, jag lyssnar på en låt i taget och sätter den på loop. Just nu är det Kygos Born to be yours."

Ser på tv: "Nej, jag äger ingen tv och har aldrig sett en serie."

Favoritförfattare: "Nej, jag läser inte böcker. Jag snickrar en låda på landet istället…"

Om sitt förnamn: "Det började som ett skämt. Jag var min pappas femte barn så mina föräldrar skojade om parfymen Chanel No 5. Men sen kom de fram till att det var ju ett bra namn…"

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.



I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.



Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.



Vi utvecklar arbetsmiljöer där företag trivs och kan utvecklas. Vår finansiella styrka möjliggör en flexibilitet i att leverera anpassade lokaler utifrån våra kunders behov. Kreativa, attraktiva och hållbara fastigheter skapar ökad tillfredsställelse hos våra hyresgäster och är grunden för... Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Fastighetskvinnan

Här är börs-vd:arnas marknadsspaningar Fastighetskvinnan Fem av branschens börsbolag leds av kvinnor. På onsdag är de på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm. De håller varsin dragning om marknadsläget – nu presenterar vi ämnena de har valt. Har du ännu inte anmält dig så är det hög tid nu – anmälan stänger i dag. Vad händer när Amazon kommer? Annika Winsth analyserar makroläget

Fastighetskvinnan

De skickar flest till Fastighetskvinnan Fastighetskvinnan I kväll stänger anmälan till seminariet Fastighetskvinnan. Missa inte chansen att mingla med branschtopparna – 27 bolag skickar minst tre personer till branschens främsta inspirationsseminarium. Klicka för att se vilka de är.



Annons

Annons

Efter Regios miljardköp – han ska leda nya kontoret Bolag P&E Fastighetspartner, som förvaltar de fastigheter som Regio nyligen köpte i Jönköping, öppnar nytt kontor – och värvar från Castellum. Ekblads säljs för 2,1 miljarder

Bastard Burgers till Bergströms Galleria Uthyrning Nu är det klart att streetfood-kedjan Bastard Burgers etablerar sig i Bergströms Galleria i Falun. I samband med det kommer Kronans Apotek att flytta in i nya lokaler i gallerian och utvecklar butiken med sitt helt nya koncept. Detta är del av fastighetsägaren Diös utveckling av Bergströms Galleria och nu färdigställs lokalerna för inflyttning för de nya hyresgästerna med start vid årsskiftet.



Annons

Omvänd ombildning – Heimstadens nya affärsidé Bostäder Att hyresfastigheter ombildas till bostadsrättsföreningar är ett vanligt fenomen på den svenska fastighetsmarknaden. I Danmark har Heimstaden emellertid börjat göra vad som närmast kan beskrivas som det direkt motsatta. Heimstaden tecknar enormt avtal med M... Så gick megaaffären till

Avslöjar: Malmö FF säljer omtalat hyreshus Transaktioner 2016 drygade den allsvenska fotbollsklubben Malmö FF oväntat ut sin fastighetsportfölj sedan en avliden supporter testamenterat en hyresfastighet i centrala Malmö till föreningen. Nu kan Fastighetssverige avslöja att klubben lagt ut fastigheten till försäljning.

Fastighetskvinnan

Årets Unga Fastighetskvinna: Finalist nummer 3! Fastighetskvinnan Hon är skolad hos Jacob Karlsson och Erik Selin.

Nu brinner hon för att vända utvecklingen på Söder i Helsingborg, ett område med många utmaningar – men som också har möjligheter.

Möt Sonja Ståhl, 28, fastighetschef på Willhem i Helsingborg och finalist i Årets Unga Fastighetskvinna.



Annons

1 200 nya bostäder på gång vid villaområde Bostäder Kritiserat storprojekt vid villaområde är nu ett steg närmare att bli verklighet – efter tre års arbete och en rejäl omarbetning av detaljplanen. "Kommer kosta 170 miljoner"

Därför är det utländska kapitalet åter på väg mot Sverige Ekonomi/Finansiering För Fastighetssverige lägger Ingemar Rindstig, chef för EY Real Estate, ut texten om varför det utländska kapitalet återigen flyger norr ut.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne



Annons

Stenas nya chef: "Därför lämnar jag Ikano" Karriär För Fastighetssverige berättar Ulrica Altenborg, ny fastighetschef för Stena Fastigheter i Malmö varför hon lämnar Ikano bakom sig och vad det är som fascinerar henne med fastighetsbranschen. Stena Fastigheter Malmö får ny fastighetschef

Dansk uppstickare börjar knappa in Handel Efter Flying Tiger och Normal, här är den tredje danska butikskedjan som med näbbar och klor försöker ta sig in på den svenska marknaden. För Fastighetssverige berättar den svenske vd:n vad för typ av fastigheter som man letar efter. "Den storleken är svår att hitta i city"

23 förslag för att utveckla hyresrätten Bostäder Nu har Hyreskommissionen, under ledning av förre bostadsministern Stefan Attefall, kommit med sin slutrapport.

– Om hyresrätten inte ska bli en boendeform för bara resurssvaga människor måste hyresrättens villkor förbättras och upplåtelseformen utvecklas, säger Attefall.



Annons

Link Prop tecknar nytt hyresavtal med Veoneer Uthyrning Enfastighetsbolaget Link Prop Investment har tecknat ett hyresavtal om 13 670 kvadratmeter i sin fastighet Idédebatten 3 Linköping. Uthyrningen innebär att hyresvärdet stiger med totalt 2,6 miljoner kronor fram till år 2023.

Kielo köper i Lahtis Transaktioner Brunswick-bolaget Kielo fortsätter att investera i Finland.

Aros Bostad startar sitt hittills största projekt Bygg/Arkitektur Aros Bostad startar byggnation av 400 bostadsrättslägenheter i sitt hittills största projekt, Invernesshöjden i Danderyd. Den första etappen om 84 lägenheter beräknas vara klar för inflyttning under 2021.



Annons

Fastator: Jätteökning av substansvärdet Bolag Fastator redovisar ett substansvärde om hela 55,21 kronor per aktie, upp från 41,82 kronor från Q2-rapporten. Bolaget stängde på tisdagen på 28 kronor.

Ica Fastigheter får markreservation av Malmö stad Bygg/Arkitektur Malmö stad har tilldelat Ica Fastigheter en markreservation om minst 50 000 kvadratmeter i Tullstorp i nordöstra Malmö.

Kod Arkitekter utser ny vd Bolag Jannice Johansson Steijner har tillträtt som vd på Kod Arkitekter. Rekryteringen är ett led i kontorets satsning att utöka verksamheten med fokus på samhällsfastigheter och på att utveckla innovationsprojektens affär.