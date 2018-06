Årets Unga Fastighetskvinna – så går det till!

Publicerad den 4 Juni 2018

Fastighetskvinnan På fredag stänger nomineringsprocessen för Årets Unga Fastighetskvinna. Sedan tar juryns arbete vid – ordförande Kristina Alvendal berättar här om hur juryarbetet bakom succétävlingen går till.

Bild: Alvendal.com

Kristina Alvendal. Kristina Alvendal.

Årets Unga Fastighetskvinna har utsetts sedan den första upplagan av seminariet Fastighetskvinnan hölls för fyra år sedan. Kristina Alvendal har varit med i juryn från början.



– Det är otroligt inspirerande att träffa alla dessa talangfulla unga kvinnor. En skillnad sedan tävlingen startade är att vi märker att tävlingen tas på allt större allvar. Nomineringarna blir mer och mer välskrivna, vilket naturligtvis är jätteroligt. Det underlättar dessutom för oss i juryn att göra det första urvalet, säger Kristina Alvendal, som har med sig Akademiska Hus vd Kerstin Lindberg Göransson och Kungsledens vd Biljana Pehrsson i juryarbetet.



På fredag är sista dagen för nomineringar. Du nominerar din favorit per mejl till nicklas@fastighetssverige.se. Kriterierna är att utmärkelsen ska gå till en kvinna, max 35 år (född 1983 eller senare) som verkar i eller kring fastighetsbranschen. Vinnaren av Årets Unga Fastighetskvinna antar gärna utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare inom branschen.



Redan i nästa vecka inleds arbetet för juryn.

– I första skedet träffas vi i juryn och går igenom alla nomineringar. Vi väljer ut ett antal som vi vill gå vidare med. Det brukar bli givande diskussioner om kandidaterna, det är alltid högt i tak i den här juryn, skrattar Kristina Alvendal.



– Sedan försöker vi få till intervjuträffar före sommaren. Vi vet ju en del utifrån nomineringar etcetera men vi får ju alltid en annan bild när man träffas öga mot öga.



Tre finalister väljs ut och bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan som i år hålls på Grand Hotel i Stockholm den 5 september. Där presenteras de tre finalisterna och slutligen vinnaren som får ta emot ett pris, som sponsras av Akademiska Hus.



Det är några dagar kvar till nomineringsprocessen stänger. Vad tycker juryns ordförande att man ska tänka på när man nomineringar sin favorit?

– Vi har ganska enkla och breda kriterier; vinnaren gillar utmaningar, är en bra förebild och kan bli en framtida ledare. Det gäller att visa att kvinnan som nomineras passar in på de kriterierna, men det är självklart även bra att lyfta fram andra egenskaper, stories och sidor som gör att kandidaterna sticker ut från mängden, säger Kristina Alvendal.



Du anmäler dig till seminariet Fastighetskvinnan – branschens främsta inspirationsseminarium – här!





FAKTA/ Tidigare vinnare i Årets Unga Fastighetskvinna:

2014: Julie Lam, projektutvecklare på Peab. Övriga finalister var Helena Ekman, Diligentia och Therese Rattik, Areim.

2015: Cecilia Vestin, affärsansvarig för Newsecs Alectauppdrag i Stockholm. Övriga finalister var Farnaz Mortazavi, Fasticon Kompetens och Linda Eriksson, Hemfosa.

2016: Sima Ghaemi, affärsutvecklare på Skanska Fastigheter Stockholm. Övriga finalister var Samira Mchaiter, Rikshem och Anna Wingqvist, Skanska.

2017: Pegah Abedini, transaktionsrådgivare på Nordier. Övriga finalister var Olivia Eldh, Forsen och Linda Bernheden, Einar Mattsson Byggnads AB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Fastighetskvinnan

