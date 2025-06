Carl Balcer. Bild: Lidl

Lidls fastighetsdirektör går vidare

Bolag Carl Balcer slutar som fastighetsdirektör för Lidl Sverige efter drygt tre år i rollen.

Carl Balcer tillträdde rollen som fastighetsdirektör för Lidl Sverige i januari 2022. Under de här åren har företaget satsat på expansion och nyetableringar, och under Balcers ledning har Lidl Sverige tecknat ungefär 20 nya avtal för etableringar. Han går nu vidare för att delta i ett internationellt utvecklingsprogram inom koncernen.

– Jag är särskilt stolt över vår växande portfölj av nya fastighetsavtal, något som jag hoppas kommer att bidra till en ökad konkurrens inom dagligvarubranschen. Fler Lidl-butiker i Sverige innebär att fler människor får tillgång till prisvärd mat, säger han.



Under sin tid som fastighetsdirektör har Carl Balcer även spelat en viktig roll för att sätta frågan om det kommunala planmonopolet på agendan, enligt Lidl. I våras lämnade Lidl över ett positionspapper till finansministern och landsbygdsministern med en rad förslag på hur etableringen av nya livsmedelsbutiker kan underlättas för att främja en ökad konkurrens och därmed bidra till lägre matpriser.



Lidl Sverige har som ambition att på sikt öppna ytterligare 100 nya butiker i Sverige.



Niclas Kjellman tar nu över rollen som tillförordnad fastighetsdirektör, jämte sin ordinarie tjänst som försäljningsdirektör.

