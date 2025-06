Lager 157 öppnar i Nordstan. Bild: Vasakronan

Lager 157 etablerar flaggskeppsbutik i Nordstan

Uthyrning Vasakronan har tecknat avtal med Lager 157 som hyr 2 300 kvadratmeter butik i Nordstan i Göteborg. I en gemensam satsning är ambitionen att Lager 157 ska bidra till att ta Nordstan ytterligare ett steg in i framtiden, både med ett nytt butikskoncept och en ny typ av kundupplevelse.

Med cirka 25 miljoner besökare per år och 250 eventdagar är Nordstan ett av Sveriges mest välbesökta köpcentrum och ett självklart nav i Göteborgs citykärna. Där jobbar 6 000 personer och med cirka 160 butikslokaler under samma tak är utbudet av butiker, restauranger, caféer och annan service stort. Lager 157 slår upp dörrarna till sin nya butik i augusti och får då entré från både Köpmansgatan 23 och Norra Hamngatan 32.

– Nordstan är en given plats som många besöker när man är i Göteborg och Lager 157 är ett varumärke som uppskattas av många. Därför är vi naturligtvis väldigt glada över att de väljer att expandera och etablera sitt flaggskepp i just Nordstan. Det är en satsning som vi ser kommer att bidra till att lyfta Nordstan som destination ytterligare, säger Kristina Pettersson Post, chef på Vasakronan i Göteborg.

