Börs-vd:arna analyserar marknaden

Publicerad den 8 Juni 2018

Annica Ånäs, Anette Frumerie, Eva Landén, Ulrika Hallengren och Ylva Sarby Westman analyserar marknadsläget den 5 september på Grand Hotel.

Fastighetskvinnan Den 5 september är det dags för årets upplaga av seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel. Det finns fem börsnoterade bolag med kvinnliga vd:ar inom fastighetssektorn – på seminariet Fastighetskvinnan analyserar de marknadsläget som det ser ut den 5 september.

Missa förresten inte att nominera era favoriter till Årets Unga Fastighetskvinna – i dag är sista dagen för att nominera!

Ambitionen är att alltid ha med samtliga kvinnliga börs-vd:ar från fastighetsbranschen på seminariet Fastighetskvinnan. I år gör vd:arna egna dragningar om läget på en specifik del av marknaden som de själva tycker är särskilt intressant. Detta följs av ett panelsamtal där det allmänna marknadsläget och de stora aktuella frågorna diskuteras. Hur mår den svenska fastighetsmarknaden och vilka är de viktigaste trenderna just nu och framöver? Hur ska orosmolnen hanteras?



Missa inte Eva Landén, Corem, Anette Frumerie, Besqab, Annica Ånäs, Atrium Ljungberg, Ylva Sarby Westman (vice vd) Kungsleden och Ulrika Hallengren, Wihlborgs på Grand Hotel den 5 september.



Du anmäler dig till seminariet här. Just nu har ni chansen att använda vår BOKA TIDIGT-rabatt: Anmäl fyra personer, betala bara för tre!



Seminariet Fastighetskvinnan ska vara branschens främsta inspirationsseminarium. 90 procent av talarna är kvinnor – män medverkar när det handlar om jämställdhet och mångfald.



I dag är sista dagen att nominera till Årets Unga Fastighetskvinna! Läs mer om utmärkelsen här och skicka in din nominering senast i kväll!

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

