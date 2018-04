Årets Unga Fastighetskvinna: Dags att nominera!

Publicerad den 10 April 2018

Juryn i Årets Unga Fastighetskvinna 2018: Biljana Pehrsson, Kristina Alvendal och Kerstin Lindberg Göransson.

Fastighetskvinnan Nu är processen som ska utse Årets Unga Fastighetskvinna igång!

Akademiska Hus är tillbaka som prissponsor och bolagets vd Kerstin Lindberg Göransson är tillbaka i juryn.

Vinnaren hyllas på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm den 5 september. Anteckna datumet med en gång!

Det är femte gången som Årets Unga Fastighetskvinna utses. Utmärkelsen går till en kvinna, max 35 år (född 1983 eller senare) som verkar i eller kring fastighetsbranschen. Vinnaren av Årets Unga Fastighetskvinna antar gärna utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare inom branschen.



Finns det någon inom ditt företag som passar in på ovanstående beskrivning? Känner du någon som gör det? Eller är det så enkelt att du själv passar in på beskrivningen? (Ja, det har hänt att vinnaren har nominerat sig själv!) Skicka då in en nominering till nicklas@fastighetssverige.se. En välskriven nominering förbättrar din kandidats chanser!



Sista dagen för nominering är den 8 juni.



Juryn som utser vinnaren består i år av stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal, Kungsledens vd Biljana Pehrsson och Akademiska Hus vd Kerstin Lindberg Göransson.



Juryordföranden Kristina Alvendal har varit med sedan starten 2014.



- Sedan vi började med detta har fyra unga duktiga kvinnor uppmärksammats genom utmärkelsen. Det är både roligt och viktigt att lyfta fram bra förebilder och uppmuntra inför framtiden. Jag ser fram emot att tillsammans med Kerstin och Biljana träffa och lära känna fler lysande stjärnor, säger Kristina Alvendal.



Kerstin Lindberg Göransson var med i juryn de första tre åren, och nu är hon tillbaka:



- Det känns roligt med comeback i juryn. Det är oerhört inspirerande att få ta del av dessa kvinnors berättelser och styrkor och hur de har gjort sina val som tagit dem till där de är idag. Ren och skär energi!



Akademiska Hus går även in som prissponsor.



- Akademiska Hus jobbar på många olika sätt för mångfald och jämställdhet i branschen och jag ser detta som en viktigt symbolisk aktivitet som stärker allt annat vi gör. Helst skulle jag önska att den typen av utmärkelser inte behövdes men vi har mycket kvar att göra i branschen och det här är ett bra sätt att synliggöra goda förebilder — något som vi gärna bidrar till, fortsätter Kerstin Lindberg Göransson.



Du kan även redan nu anmäla dig till seminariet Fastighetskvinnan. Det gör du här!







FAKTA/Tidigare vinnare i Årets Unga Fastighetskvinna:



2014: Julie Lam, projektutvecklare på Peab. Övriga finalister var Helena Ekman, Diligentia och Therese Rattik, Areim.



2015: Cecilia Vestin, affärsansvarig för Newsecs Alectauppdrag i Stockholm. Övriga finalister var Farnaz Mortazavi, Fasticon Kompetens och Linda Eriksson, Hemfosa.



2016: Sima Ghaemi, affärsutvecklare på Skanska Fastigheter Stockholm. Övriga finalister var Samira Mchaiter, Rikshem och Anna Wingqvist, Skanska.



2017: Pegah Abedini, transaktionsrådgivare på Nordier. Övriga finalister var Olivia Eldh, Forsen och Linda Bernheden, Einar Mattsson Byggnads AB.





- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se











