Rolf Buch. Bild: Vonovia

Aktiespararna säger ja till Vonoviabudet

Bolag Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera Vonovias budpliktsbud på Hembla på 215 kronor per aktie.

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera Vonovias budpliktsbud på Hembla på 215 kronor per aktie.



Vonovia är redan majoritetsägare med cirka 72,3 procent av rösterna i Hembla och kommer att vara en långsiktig ägare.



Vonovias vd Rolf Buch säger:

– Vi är glada att Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera Vonovias erbjudande och lämna in sina aktier i Hembla. Det är ett positivt och viktigt budskap som reflekterar att Vonovias erbjudande är rimligt. Vi välkomnar därför aktieägare i Hembla att lämna in sina aktier nu för att säkra den attraktiva premien. Vi äger för närvarande cirka 72,3 procent av rösterna i Hembla och, som Aktiespararna bland annat poängterar i sin rekommendation, aktieägare som väljer att inte acceptera erbjudandet och lämna in sina aktier får vara beredda på att likviditeten kommer att vara låg framöver även om aktien förblir noterad.



Aktiespararna skriver även att de tror att ett konkurrerande bud i praktiken är uteslutet och att uppsidan i Hembla-aktien är begränsad framöver. I enlighet med de argument som Aktiespararna presenterar är det Vonovias bedömning att Hemblas portfölj, som under de senaste åren haft en stark tillväxt, kommer att stabiliseras. Den historiska utvecklingen av det långsiktiga substansvärdet är därför inte lika relevant för att bedöma framtida utveckling som det har varit.



Hembla-aktien har den senaste tiden handlats stabilt på budnivån på 215 kronor.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen