Mölnlycke fabriker. Bild: Wallenstam

Wallenstam säljer byggrätter i Mölnlycke fabriker till Obos

Transaktioner Som ett led i utvecklingen av Mölnlycke fabriker säljer Wallenstam en fastighet med byggrätter till Obos. Byggrätterna omfattar möjlig byggnation av cirka 120 bostäder. Fastigheten är en del i det stadsutvecklingsområde som Wallenstam äger och har utvecklat under många års tid.

I Mölnlycke fabriker har Wallenstam sedan tidigare byggt cirka 500 hyresrätter och därigenom skapat en levande stadsdel med bostäder, kommersiella lokaler, café, restauranger och idrottshallar. Området är vackert beläget vid Massetjärn, nära kollektivtrafik och Mölnlycke centrum.

– Vi tycker att det är bra att komplettera området med bostadsrätter och därför känns det roligt att lämna över dessa byggrätter till en aktör som är specialiserad på just det. Vi välkomnar Obos som aktör till Mölnlycke fabriker och ser fram emot att fortsatt förvalta och utveckla det här fina området, säger Marina Fritsche, regionchef Göteborg och vice vd för Wallenstam.

– Det är mycket glädjande att Obos kan vara med i slutskedet av Mölnlycke fabrikers omvandling och bidra med moderna bostadsrätter i varierande storlekar. Projektet ligger mycket fint i området och passar perfekt in i Obos strategi att växa i Göteborgsregionen, säger Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem.



De aktuella byggrätterna möjliggör byggnation av cirka 120 bostäder. Fastigheten Härryda Mölnlycke 1:167 säljs via bolag till ett överenskommet fastighetsvärde om 90 miljoner kronor. Obos tillträder fastigheten den 27 maj 2025.

