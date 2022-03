Eden i Hylie, Malmö. Bild: Kungsleden

Världens första Symbiotic Building invigs i Hyllie

Energi/miljö Kungsleden (numera ägt av Castellum) inviger i dag sin första Symbiotic Building, kontorsfastigheten Eden, i Malmö Hyllie.

Vid invigningen deltar bland andra Ylva Sarby Westman, vd för Kungsleden och Roko Kursar, vice ordförande i kommunstyrelsen för Malmö stad.

– Vi är oerhört stolta och glada över Eden och har all anledning att fira idag. Att bygga och utveckla en fastighet enligt ett helt nytt och unikt koncept har varit en fantastiskt spännande resa och vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Ulrica Sjöswärd regionchef Göteborg/Malmö Kungsleden.



Symbiotic Concept är utvecklat av Kungsleden och innebär att människan sätts i centrum när fastigheter och stadsdelar utvecklas. Perspektivet är holistisk mänsklig hållbarhet, vilket innebär att man arbetar med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.



Fastigheten är byggd och inredd med fokus på fyra hörnstenar; hälsa, biophilia, service och intelligens. Cirka 10 000 växter finns inne i och utanpå byggnaden för att förse besökare och hyresgäster med en daglig välgörande närhet och kontakt med naturen. Restaurangen, Pieplows Brasserie, serverar vällagad och hälsosam mat och hyresgäster bjuds regelbundet in till träningspass och inspirerande föreläsningar om hälsa och hållbarhet. I huset finns även en konferensavdelning och coworkingytor som drivs av Quick Office. Fastigheten är dessutom certifierad enligt Leed och Well Platinum.

