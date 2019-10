Jesper Göransson. Bild: Peab

Peabs resultat lägre än väntat

Bolag Peabs rörelseresultat kom in lägre än analytikerförväntningarna, bland annat beroende på engångskostnader i samband med förvärv.

Peabs rörelseresultat uppgick till 727 miljoner i Q3 (747). Väntat var ett rörelseresultat på 775 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers estimat, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Juli – september 2019

• Nettoomsättning 13 001 Mkr (12 445)

• Rörelseresultat 727 Mkr (743). Förvärvskostnader avseende affär med YIT har belastat med 40 Mkr

• Rörelsemarginal 5,6 procent (6,0)

• Resultat före skatt 706 Mkr (750)

• Resultat per aktie 2,00 kr (2,05)

• Orderingång 9 349 Mkr (11 473)

• Kassaflöde före finansiering -341 Mkr (-876)



Januari – september 2019

• Nettoomsättning 38 696 Mkr (37 388)

• Rörelseresultat 1 813 Mkr (1 710)

• Rörelsemarginal 4,7 procent (4,6)

• Resultat före skatt 1 786 Mkr (1 679)

• Resultat per aktie 5,09 kr (4,73)

• Orderingång 32 034 Mkr (40 636)

• Orderstock 43 821 Mkr (48 036)

• Kassaflöde före finansiering -1 103 Mkr (-1 970)

• Nettoskuld 7 942 Mkr (4 441). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 7 169 Mkr

• Soliditet 29,6 procent (29,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 30,1 procent



– Peab har under årets tre första kvartal ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Våra strategiska satsningar fortsätter genom investeringar i verksamheten. Inom Projektutveckling ökar vi successivt innehavet av såväl utvecklingsprojekt som färdiga fastigheter. Inom Industri förbereder vi oss för övertagandet av verksamheter från YIT inom ballast och beläggning, vilket beräknas slutföras i början av nästa år, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

