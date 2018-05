Nollresultat för SSM

Publicerad den 15 Maj 2018

tweet

Bolag SSM beskriver i Q1-rapporten en fortsatt avvaktande marknad. Bolaget har hittills i år (till 14 maj) tecknat 18 förhandsavtal, varav sex under Q1.

Bild: SSM Bygg & Fastighets AB

Mattias Roos. Mattias Roos.

• Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 95,5 MSEK (136,4).

• Rörelseresultatet uppgick till 7,9 MSEK (21,2) och rörelsemarginalen till 8,3% (15,6).

• Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -57,1 MSEK (-1,5).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (14,4),

• Resultat per aktie uppgick till 0,04 kronor. (0,48).



Vd Mattias Roos:

- Det förändrade och avvaktande marknadsläget på bostadsmarknaden i Storstockholm har påverkat och inneburit en omställning av både vår försäljning och projektering. Det finns indikationer på att hushållens förtroende för bostadsmarknaden långsamt börjar återvända. Vi ser en viss ökad tillströmning av besökare till våra visningar. Försäljningsgraden i projekt som är under produktion fortsätter att vara på en marknadsledande nivå med 96,4 procent vid kvartalets utgång. I de projekt som färdigställs under 2018 finns sju osålda bostäder.



- Kvartalets rörelseresultat uppgick till 7,9 MSEK och avspeglar den lägre aktivitetsnivå som finns inom vår produktion för närvarande. Rörelsemarginalen minskade under kvartalet i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 8,3 procent. SSM är strategiskt organiserat med en flexibel kostnadsbas, vilket vi har kunnat dra fördel av när marknaden har förändrat sig snabbt, genom att bland annat reducera konsultstöd och projekteringstakten i utvecklingsprojekt. Under inledningen av året har vi förstärkt vår inköpsorganisation ytterligare för att kunna intensifiera detta viktiga arbete framöver.



- Till följd av Storstockholms demografi och invånarnas betalningsförmåga ökar behovet av mindre bostäder kontinuerligt. Vilket bland annat bekräftas av att antalet sålda bostäder, upp till 45 kvadratmeter i storlek, har ökat under första kvartalet 2018 i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Det finns också tecken på att prisnivån för detta bostadssegment har återhämtat sig snabbare från den negativa prisutvecklingen som uppstod under hösten 2017. SSM:s byggrättsportfölj och bostadsprodukt är i linje med den ökade efterfrågan. Vi är därmed rätt positionerade för fortsatt tillväxt.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Vill riva museum – för att bygga konferensanläggning på Djurgården Bygg/Arkitektur Äventyrsbjässe vill jämna nuvarande byggnaderna med marken för att göra plats för en ny restaurang- och konferensanläggning alldeles intill vattnet på västra Djurgården.

Göteborg 400+

Stadsplanerar för självkörande bilar Göteborg 400+ Göteborg håller världsklass i utvecklingen av autonoma fordon. Staden är även först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig stadsplanering. Hör mer på fastighetsbranschens framtidsseminarium Göteborg 400+.

Annons

De har sänkt sin vakansgrad mest Bolag Wallenstam är snubblande nära att fylla upp helt medan ett antal bolag har vakanser på närmare tio procent. Fastighetssverige har kartlagt fastighetsjättarnas vakansgrader, här är hela listan. Lista: Så mycket tjänar bolagstopparna Lista: Där tjänar man bäst

Därför satsar NREP på äldreboenden Bostäder I ett samarbete med Drevviken ska NREP utveckla äldreboenden i Skåne, Blekinge och Mälardalen. Det är första gången bolaget visar intresse för just den fastighetssektorn. För Fastighetssverige berättar Hampus Brodin om vad som blir nästa steg i den långvariga satsningen inom segmentet. NREP i äldreboendesatsning

Så ska han leda HOW in i framtiden Karriär För Fastighetssverige berättar Benjamin Mandre, ny vd och delägare på HOW arkitekter om det nya uppdraget och vilka projekt han ser mest fram emot. ”Det talas om någon slags byggkris, men för oss har utvecklingen gått åt det motsatta hållet.”, säger han. HOW hämtar vd från Ripellino

Wihlborgs om aktiespliten: "En markering" Bolag För Fastighetssverige berättar Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs om varför man väljer att genomföra aktiespliten 24 maj. Wihlborgs genomför aktiesplit

Swedbank Kommersiella i samarbete med Nordic Life Bolag Swedbank Kommersiella Fastigheter Region Väst och Nordic Life Förvaltning AB har i dagarna inlett ett strategiskt samarbete. Syftet är att erbjuda en helhetslösning.

"Man måste kasta sig ut" Teknik | PLAY Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter, om att Wework kan vara på väg till Sverige, vikten av att vara en del av digitaliseringen och Epicenters framtid.

Nollresultat för SSM Bolag SSM beskriver i Q1-rapporten en fortsatt avvaktande marknad. Bolaget har hittills i år (till 14 maj) tecknat 18 förhandsavtal, varav sex under Q1.

Wallenstam skapar kontorsytor på Avenyn Bygg/Arkitektur Vid Kungsportsavenyen 34, Göteborg, har Wallenstam nu påbörjat nästa steg i utvecklingen av Avenyområdet med projektet Sturefors. Fastigheten byggs till med en ny huskropp och totalt skapas nya kontorsytor om

3 400 kvadratmeter. Det betyder Arkets etablering för Wal... Wallenstam: Stabilt och värdeskapande

Ny CFO till Stenvalvet Karriär Stenvalvet har rekryterat Mario Pagliaro som ny CFO. Han kommer att leda Stenvalvets finans- och ekonomienhet och kommer därmed att ingå i Stenvalvets ledningsgrupp. Stenvalvet utvecklar för Fortifikatio... Stenvalvet värvar från Genova

NCC bygger trähöghus i Örebro Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Örebrobostäder bygga cirka 70 hyresrätter och en förskola med tio avdelningar i Örebro. Projektet som består av tre huskroppar kommer att byggas helt i trä. Ordervärdet uppgår till 212 miljoner kronor. NCC bygger hyreslägenheter i Tensta NCC säljer kontorsprojekt i Norge

LK flyttar till större lokaler i Malmö Uthyrning LK flyttar sitt regionkontor för södra Sverige till en nybyggd fastighet i Malmö. Det nya kontoret omfattar nästan 2 000 kvadratmeter.

Forsen projektleder äldreboende i Kullavik Bolag Ett helt nytt bostadsområde byggs i Kullavik utanför Kungsbacka på jungfrulig mark. Och Forsen har fått totalansvar för uppförandet av det nya äldreboende som ligger mitt i området.

Lista: Så jämställda är fastighetsbolagen Bolag Vilket är det mest jämställda bolaget i fastighetsbranschen sett till antalet anställda? Fastighetssverige har kartlagt hur många kvinnor respektive män som arbetade på de större fastighetsbolagen under 2017. Kartläggningen visar att skillnaderna varierar stort mellan bolagen. ... Och så ser maktfördelningen ut i styrelserna Bolag Bara ett större fastighetsbolag har en helt jämställd styrelse. Hur ser könsfördelningen ut i resten av styrelserna för i år? Fastighetssverige har hela listan.