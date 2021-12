Logistic Contractor får utbyggnadsuppdrag av Nordic Nest. Bild: Nordic Nest

Logistic Contractor får uppdraget när Nordic Nest bygger ut

Bygg/Arkitektur Logistic Contractor har tecknat avtal om att genomföra en andra utbyggnad av e-handelsföretaget Nordic Nests anläggning i Kalmar, denna gång på 14 000 kvadratmeter. Uppdragsgivare är M2 Gruppen, som äger fastigheten, och ordervärdet uppgår till 96 miljoner kronor.

Produktionen påbörjas i början av nästa år och överlämning till beställaren är planerad till december 2022. Avtalet är villkorat av att bygglov beviljas.



Så sent som hösten 2019 färdigställde LC den ursprungliga anläggningen åt Nordic Nest. Tidigare i år avslutades en första utbyggnad, vilket har resulterat i en total yta idag på 20 000 kvadratmeter.

– Det är glädjande att det går bra för våra kunder. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Nordic Nest och att nu få möjlighet att tillföra ytterligare lageryta för deras verksamhet, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.



M2 är huvudägare i Wästbygg Gruppen där Logistic Contractor ingår. Upparbetade intäkter i projektet under produktionstiden kommer därför att redovisas löpande under "Transaktioner med närstående bolag" i kommande delårsrapporter och årsredovisning. Det är bolagets bedömning att transaktionen skett på marknadsmässiga villkor.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen