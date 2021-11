Xpeng Motors öppnar i Westfield Mall of Scandinavia. Bild: James Holm

Kinesisk elbilstillverkare till Westfield Mall of Scandinavia

Uthyrning Kinesiska Xpeng Motors, som lanserades i Sverige förra veckan, tar nu nästa steg i sin europeiska expansion. Under första kvartalet 2022 öppnar elbilstillverkaren sitt första svenska Xpeng Experience Center i Westfield Mall of Scandinavia. – I Sverige finns det dessutom ingen bättre plats för att nå många människor än Westfield Mall of Scandinavia, säger Elvis Cheng, Nordenchef på Xpeng.

Xpeng Motors grundades 2015 och är ett ledande teknikföretag som gör allt från intelligenta elbilar till privatbemannade elektriska flygfarkoster och robotar. Ambitionen är att leverera smarta mobilitetslösningar som sätter människan först, genom att skapa och utveckla fordon med fokus på den mänskliga upplevelsen.

– Det känns fantastiskt att Xpeng väljer Westfield Mall of Scandinavia för sin första butiksöppning i Sverige. Vi är både en upplevelsedestination och en flaggskeppsdestination, varför det känns naturligt att det blir just hos oss som en XPENG-bil går att uppleva fysiskt i Sverige för första gången. De är en spännande aktör som ligger i framkant både när det gäller elektrifieringen av bilindustrin och revolutionerande smart teknologi. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra besökare den unika upplevelsen, säger Sofia Rundström, centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.



I Xpeng Experience Center som slår upp dörrarna under första kvartalet 2022, kommer besökare få möjlighet att se och provköra Xpengs olika elbilsmodeller som alla är designade för att automatiskt anpassa sig efter föraren. Centret i Westfield Mall of Scandinavia skapar möjligheter för Xpeng att nå ut direkt till potentiella kunder.

– Vi är väldigt glada över att snart kunna presentera Xpeng på riktigt för den svenska marknaden. Sverige är ett föregångsland med förutsättningar att verkligen bli en nyckelmarknad för elbilen i stort. I Sverige finns det dessutom ingen bättre plats för att nå många människor än Westfield Mall of Scandinavia. Vi vill vara ett företag som fokuserar på människor och vara där de är. De ska inte behöva komma till oss, säger Elvis Cheng, Nordenchef på Xpeng.

