Bättre än väntat från JM

Bolag JM rapporterar både intäkter och rörelseresultat över förväntan. Utdelningen höjs till 12,75 kronor (12,70).

Intäkterna uppgick till 4.530 miljoner kronor. Analytikernas förväntningar låg på 4 171 miljoner, enligt Nyhetsbyrån Direkt som hänvisar till Infronts sammanställning.



Rörelseresultatet blev 789 miljoner, mot väntade 661 miljoner kronor.



Utdelningen föreslås bli 12,75 kronor per aktie (12:50). Väntat var 12,55 kronor.



Bolaget har även uppdaterat sina finansiella mål. Rörelsemarginalmålet höjs till 12 procent från tidigare 10 procent.



"Höjningen av målet är en anpassning till den faktiskt uppnådda marginalnivån för JM under lång tid och bedömd potential framåt" skriver bolaget.



Ett avkastningsmål införs där avkastning för eget kapital genomsnittligt över tid ska uppgå till 25 procent.



Ett tillväxtmål införs där den genomsnittliga ökningen av antalet produktionsstartade bostäder långsiktigt ska uppgå till 4 procent per år.



Det tidigare målet om synlig soliditet om 35 procent över en konjunkturcykel och utdelningsandel om 50 procent av resultat efter skatt över en konjunkturcykel behålls som riktvärde, men utgör inte finansiella mål.

