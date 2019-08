SBS vd Rebecka Eidenert har nått finalen i utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna. Vem som vinner avslöjas på seminariet Fastighetskvinnan den 4 september. Bild: SBS (CBRE)

Årets Unga Fastighetskvinna: Finalist nummer 2

Fastighetskvinnan Rebecka Eidenert är mäklaren som blev egenföretagare i äventyrsbranschen och som nu är vd för ett snabbväxande fastighetsbolag som siktar på börsen.

Under tre dagar presenterar vi finalisterna i utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna. Du kan läsa mer om gårdagens finalist Amanda Welander här.



Sommaren 2018 startades Studentbostäder i Sverige AB och fastigheter för 900 miljoner kronor från Offentliga Hus, SBB och Amasten apporterades in i bolaget. Rebecka Eidenert, då projektledare på Rikshem, blev vd för bolaget.



– Det har varit blod, svett och tårar – jätteroligt att vara med i uppstartsskedet, samtidigt som jobbet har inneburit flera saker som jag inte har arbetat med alls tidigare, som finansiering och transaktioner. Det har varit ett extremt lärorikt år. Jag brukar säga att jag har fått möjligheten att gå en utbildning som inte finns på marknaden med de bästa i branschen runt omkring mig. Och så får jag betalt för det, det är fantastiskt, skrattar Rebecka Eidenert.



Sedan starten har bolaget mer än fördubblats i värde och äger i dag drygt 3 000 studentlägenheter till ett värde av cirka två miljarder kronor på elva orter runt om i Sverige – det största förvärvet gjordes från Lindbäcks i Luleå som i samband med affären blir bolagets näst största ägare.



– Det var kul att den affären gick i lås, ett av årets mål var en dubblering av fastighetsvärdet. Lindbäcks som ägare gör oss starkare, vi får en bredd som inte många bolag har.



Det har också pratats om en börsnotering, hur nära förestående är det?

– Vi har sagt att vi först bör komma upp i ett fastighetsvärde om 4–6 miljarder kronor.



Rebecka Eidenerts väg till den nuvarande positionen var till en början ganska krokig.

– Jag började som mäklare, inspirerad av Solweig Lindéll Sohlberg på Mäklarhuset i Uppsala, som kom och berättade om yrket när jag gick i gymnasiet. Jag utbildade mig till mäklare, men som 23-åring var jag ensamstående mamma och kände att en mäklares oregelbundna arbetstider inte passade så bra in i det livet. Under ett par år drev jag och en kollega eget företag, med höghöjdsbana, kickoffer och samarbetsövningar för företag. Men jag kände att det inte var det jag ville hålla på med. Jag har alltid älskat siffror så jag jobbade med ekonomi ett tag på ett medicinföretag.



Vägen till fastighetsbranschen gick sedan via Academic Work och ett konsultuppdrag för Rikshem.

– Rikshem hade gjort ett stort förvärv i Uppsala och när mitt konsultuppdrag var klart blev jag anställd som uthyrare, gick vidare till uthyrningschef, förvaltare sedan fastighetschef och i slutet projektledare. Tiden på Rikshem har givit mig en otrolig bredd i min kunskap och genom att jobba där fick jag möjligheten att få ett stort kontaktnät som jag har stor hjälp av även i dag.

– Rikshems utveckling har ju varit lite speciell. I början växte bolaget väldigt fort, sedan övergick bolaget till en förvaltningsfas och jag kände då att det var dags att göra något annat. Jag kontaktade Jan-Erik Höjvall (Amastens vd, tidigare vd för Rikshem) och då hade han det här bolaget på gång. Det var bra tajming.



Det har gått ett år nu, vilket är ditt största fokus framöver?

– Vi fortsätter jaga förvärv. Det långsiktiga målet är att bli störst i Sverige på studentbostäder. Idag äger vi 3 000 studentlägenheter på flera av Sveriges viktigaste högskoleorter. Samtidigt är det inte helt lätt att växa i det här segmentet, många studentbostäder ägs av kommuner och stiftelser som inte vill sälja.



Vad gör du själv om tio år?

– Ingen aning. Jag har aldrig haft som mål att bli vd, det har bara blivit så här. Jag tänker jobba på helhjärtat och med mitt engagemang, jag är alltid ute efter att få fram helheten och med den effektiviteten. Tjusningen med det här jobbet är att man blir aldrig klar.



Årets Unga Fastighetskvinna är en del av seminariet Fastighetskvinnan som hålls på Grand Hotel i Stockholm den 4 september. Du anmäler dig till seminariet här.

I våras nominerade Fastighetssveriges läsare hela 70 olika kvinnor till utmärkelsen. En kvalificerad jury, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson och Kerstin Lindberg Göransson har valt ut ett antal som de har träffat och intervjuat. Utifrån detta har tre finalister valts ut och vi presenterar dem under tre dagar den här veckan. Finalisterna kommer till seminariet Fastighetskvinnan som avslutas med prisutdelningen för utmärkelsen. Akademiska Hus är prissponsor för Årets Unga Fastighetskvinna.



FAKTA

Namn: Rebecka Eidenert.

Ålder: 35.

Bor: Strax utanför Uppsala.

Familj: Sambon Lars, barnen Leonora, 12 och Helmer, 3.

Fritidsintressen: "Dottern spelar fotboll och sambon är tränare för hennes lag så det blir mycket fotboll på helgerna. Sedan har vi en fjällstuga i Idre och ett sommarhus i Öregrund – vi har genomgående köpt hus som varit "olyckliga" och behov av renovering. Så det blir mycket husfixande."

Ser på tv: "Inte alls, sedan ungefär tre år."

Läser: "Biografier, men även en del skönlitteratur."

Favoritmusik: "Ingen speciell, men jag har alltid hörlurar med musik på mig när jag jobbar. Jag lyssnar på en hel del poddar också, som P3 Dokumentär, Rättegångspodden och en del fastighetspoddar."

Bonusfakta: Började ha familjehemsplaceringar som 23-åring. "Det är otroligt lärorikt och jag tror att jag har haft nytta av det i jobbet också. Man blir testad och lär känna sina svaga sidor. Det ger mycket, man känner att man gör nytta och så har jag alltid varit intresserad av människor."

