Amanda Welander, head of research på CBRE är finalist i utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna. I morgon presenterar vi finalist nummer 2! Bild: CBRE

Årets Unga Fastighetskvinna – finalist nummer 1

Fastighetskvinnan Amanda Welander, head of research på CBRE, har dubbla roller på seminariet Fastighetskvinnan: På förmiddagen analyserar hon läget på den svenska fastighetsmarknaden och på eftermiddagen är hon en av tre finalister i utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna.

Under tre dagar presenterar vi de tre finalisterna som kommer till prisutdelningen som avslutar seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm den 4 september.



Dagens finalist, Amanda Welander, har sedan hon tillträdde sin roll på CBRE i januari 2018, på kort tid blivit ett respekterat namn inom den svenska analys- och research-sektorn.



– Det är roligt att ha fått vara med och bygga upp något nytt. I början handlade det mycket om att få underliggande data på plats, sedan ger vi ut både kvartalsvisa rapporter och en årlig outlook. Vår marknadschef Yvonne Ehinger och jag har även startat Sveriges Fastighetsblogg som, sist jag kollade, hade 6 000 prenumeranter, säger Amanda Welander.



Vad är tjusningen med att arbeta med research och analys?

– Det är häftigt att man kan fatta smarta beslut, både sänka kostnader och höja intäkter, genom att gräva ner sig i olika rapporter och hitta användbar information. På CBRE arbetar jag nära alla våra avdelningar men speciellt Värdering, Capital Markets och Uthyrning. Det är inspirerande att få arbeta så brett med olika typer av tjänster.



Hur kom du in i fastighetsbranschen?

– Jag ville jobba med analys och fastnade för bygg och fastighet, det är konkret, något som går att ta på. Jag gjorde mitt ex-jobb på civilekonomprogrammet i Lund om fastigheter och började 2013 som marknadsanalytiker på Skanska. Där handlade det mycket om asfalt, betong och byggmaterial. Sedan gick jag över till Leimdörfer (nuvarande Nordanö) där jag arbetade med fastighetsanalys i två och ett halvt år innan jag fick erbjudandet om det här jobbet på CBRE.

– Först hade jag inte alls tänkt byta, jag trivdes väldigt bra på Leimdörfer, men mina kompisar sa att "du kan väl gå på intervjun i alla fall". Och det verkade så kul att jag inte kunde motstå.



En del i rollen som analyschef är att medverka på seminarier som Fastighetskvinnan och dela med sig av information och synpunkter. Amanda Welander har varit med på flera av Fastighetssveriges seminarier och fått genomgående höga betyg av åhörarna.

Hur ser du på den här delen av jobbet?

– Det är såklart nervöst att stå inför en massa människor man inte känner. I början kunde jag tänka "vad kan jag tillföra det här gänget?" men jag har förstått att de flesta är ganska specialiserade på sin nisch och att de uppskattar att få chansen att höja blicken lite för att se den stora bilden, vart marknaderna är på väg.



Vad gör du om tio år?

– Det är en klurig fråga... Om jag inte jobbar med research, vilket jag kanske gör för det är så roligt, så jobbar jag med att förbättra något och skapa värde, kanske med investeringar eller affärsutveckling av något slag.



Årets Unga Fastighetskvinna är en del av seminariet Fastighetskvinnan som hålls på Grand Hotel i Stockholm den 4 september. Du anmäler dig till seminariet här. I våras nominerade Fastighetssveriges läsare hela 70 olika kvinnor till utmärkelsen. En kvalificerad jury, bestående av Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson och Kerstin Lindberg Göransson har valt ut ett antal som de har träffat och intervjuat. Utifrån detta har tre finalister valts ut och vi presenterar dem under tre dagar den här veckan. Finalisterna kommer till seminariet Fastighetskvinnan som avslutas med prisutdelningen för utmärkelsen. Akademiska Hus är prissponsor för Årets Unga Fastighetskvinna.



Namn: Amanda Welander.

Ålder: Fyller 31 år i september.

Bor: Hagastaden, Stockholm.

Familj: Maken Andreas, sonen Valter, 2.

Fritidsintressen: "Eftersom jag har en tvåårig son blir det att jag tillbringar mycket tid med honom. Sedan tränar jag en del, styrketräning och yoga".

Utbildning: Civilekonom från Lunds universitet.

Ser på tv: Brittiska deckare.

Favoritförfattare: John Grisham.

Dold talang: "Jag är väl helt okej på franska, språk har överhuvudtaget varit lite av en hobby, jag pluggade ett halvår i Frankrike, mycket för att utveckla språket."

