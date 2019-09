Jenny Jonsson är Årets Unga Fastighetskvinna 2019. Bild: Axel Ohlsson

Jenny Jonsson – Årets Unga Fastighetskvinna 2019!

Event Jenny Jonsson från Bansvik/Byggvesta utsågs på onsdagen till Årets Unga Fastighetskvinna på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel.

Bild: Axel Ohlsson

Finalisterna i Årets Unga Fastighetskvinna; Rebecka Eidenert, Jenny Jonsson och Amanda Welander. Finalisterna i Årets Unga Fastighetskvinna; Rebecka Eidenert, Jenny Jonsson och Amanda Welander.

"De fina orden" var juryns motivering, som ordförande Kristina Alvendal läste upp:



"Årets Unga Fastighetskvinna lever sitt ledarskap och har infört både en ny företagskultur och nya tankesätt i bolagen hon verkar inom. Med egna starka förebilder och ett tydligt engagemang för andra har hon initierat ett flertal projekt och arbeten som framför allt bidrar till förändring för många kvinnor oavsett bakgrund. Hon har genom sin roll och sitt arbete satt en tydlig prägel bland annat på företagens hållbarhetsarbete. Årets Unga Fastighetskvinna har både ett starkt resultatfokus och mänskligt fokus med ett entusiasmerande förhållningssätt till sin omgivning. Hennes vilja kan ingen ta fel på och den har lett henne fram till den centrala position hon idag har. Med rötter i olika kulturer har hon också en förståelse för olikheter och mångfald. Hennes driv, personlighet och ödmjukhet kommer vi att inspireras av även i framtiden."



Akademiska Hus är prissponsor till Årets Unga Fastighetskvinna och priset är en ledarskapsutbildning i Mgruppens regi. Läs mer om det här.



Årets Unga Fastighetskvinna genomfördes för sjätte året i rad. Det var rekord i antalet nomineringar, hela 70 kvinnor var nominerade.



– Det säger två saker, dels att den här utmärkelsen har fått ett stort genomslag i branschen, och dels att fler unga kvinnor får allt högre positioner i branschen. Det är jättepositivt, säger Kristina Alvendal, som har utgjort jury tillsammans med Kungsledens vd Biljana Pehrsson och Akademiska Hus vd Kerstin Lindberg Göransson.



CBRE:s Amanda Welander och Studentbostäder i Sveriges vd Rebecka Eidenert delade på andrapriset.

Vinnaren Jenny Jonsson har en förälder från Sverige och en från USA. Hennes pappa Lars Jonsson är svensk, medan mamma Laurie är amerikanska.

– När familjen köpte Byggvesta i 90-talet var det ett krisbolag. Vi bodde i Linköping i ett och ett halvt år när jag var liten och min far strukturerade om bolaget. Sedan dess har jag och min familj valt att bo i USA, där jag studerat och även arbetat som managementkonsult för ett svenskt bolag, säger Jenny Jonsson som för två och ett halvt år sedan valde att flytta från San Francisco, Kalifornien till Stockholm och Sverige.

– Jag var redo för en ny utmaning i livet och kände att jag alltid haft en stark koppling till Sverige. Jag ville lära mig språket, kulturen och så mycket som möjligt om fastighetsbranschen.



Hur ser din roll på Bansvik-koncernen (moderbolaget till Byggvesta) ut i dag?

– Jag jobbar med strategisk utveckling av investeringar i Bansvik. Jag arbetar mycket med vision, strategiska partners och finansiering.

Ledarskapet ur ett ägarperspektiv är något som jag fokuserar på. För att bolaget ska lyckas tror jag att varje individ behöver nå sin yttersta potential och alla medarbetare måste vara en integrerad del av företaget. Alla ska ges utrymme för egna beslut, reflektion, idéer och innovation från grunden. Här stöttar jag med öppenhet, tillit, transparens och teamkänsla. Det ledarskapet tror jag är viktigt för framtiden.



Jenny Jonsson har genom sin position i moderbolaget varit ledande i koncernbolagens strategiska arbete med att säkerställa att bolagen är strukturerade så de bästa förutsättningar finns att nå målen – finansiella, ledarskaps- och hållbarhetsmål. Hon har även tagit med sig erfarenheter från USA och har i sitt arbete i styrelsen medverkat till att utveckla Byggvestas koncept för studentbostäder, bland annat Live to Grow. Hon sitter med i ett flertal styrelser inom koncernen.



Utanför bolagssfären har hon även engagerat sig för kvinnor i utanförskap i Yalla Rinkeby där hon är ordförande och co-founder.

– Yalla-Rinkeby är ett arbetsintegrerande socialt företag som hjälper invandrar-kvinnor som är långt ifrån arbetsmarknaden komma närmare jobb och samhälle genom ledarskap och entreprenörskap. Vi startade föreningen precis innan vi började bygga vårt projekt i Rinkeby, Rinkebyterassen. Med influenser från arbetet i USA tycker jag det är viktigt med helheten, att se en långsiktighet som genomsyrar både samhälle och affär. Vi är en långsiktig aktör och jag vill se oss som en katalysator för framtida tillväxt och utveckling av området.

– Jag är fortfarande väldigt aktiv i initiativet som ordförande och är passionerat intresserad av att se varje kvinna växa och bli starkare med vårt program. Vi har redan sett fantastiska siffror med att få kvinnor ut i arbetslivet och vi har tillsammans startat ett framgångsrik catering-bolag och kommer att öppna ett kafé i slutet av månaden i området. Jag brinner också för att inspirera andra bolag att initiera liknande initiativ.



Hur självklart var det att du skulle jobba inom familjeföretaget?

– Det var inte alls självklart. Jag var tidigare internationell managementkonsult och älskade det. Men när min pappa planerade på att bli mindre aktiv i bolaget så tänkte jag att den bästa möjligheten var att lära från honom i det naturliga generationsskiftet vi går igenom. Dessutom såg jag möjligheten att flytta till Sverige, lära mig en ny kultur och en ny bransch. Jag tänkte aldrig att jag skulle vara på den positionen jag är i dag men det har blivit så, organiskt och snabbt.



Något som du blivit förvånad över i Sverige, alltså skillnader i Sverige jämfört med USA?

– Det är stora skillnader mellan USA och Sverige, bland annat upplever jag det lättare att som individ sticka ut och göra en förändring i Sverige än i USA. De som vågar ta steget ut i det okända har en stor möjlighet att påverka både näringslivet och samhället. Jag upplever att detta är mycket svårare i USA då jag uppfattar konkurrensen som hårdare.

– En annan sak jag märkt när jag jobbat med sociala företag är att det inte är lika vanligt i Sverige att svenska bolag tar ansvar och driver på sociala frågor. En orsak kan vara skattesystemet. Men nu när vi ser nya utmaningar i Sverige så tycker jag det är ännu viktigare att bolag i Sverige tar ett större ansvar i dom områden de redan verkar i.

– Jag upplever också att det är svårare att komma in i sociala grupper i Sverige än i USA. Däremot när man kommit in i en grupp är man med i den för livet.

– I USA är det vanligare att man är öppna för nya kontakter och släpper lättare in människor i nya grupper, det blir lite mer spontant i USA.



Vad gör du om tio år?

– Det är en fråga jag aldrig kommer kunna svara på då jag alltid försöker vara öppen för nya möjligheter och utmaningar. Däremot är jag övertygad om att jag kommer vara lycklig och ha en roll där jag leder och inspirerar andra och påverkar allt jag kan för att ha en bättre värld framöver. Jag vill även hjälpa andra att bli den bästa ledaren de kan vara, hjälpa bolag växa, ha den största positiva påverkan på sig själv och världen som möjligt.



Fakta

Namn: Jenny Jonsson

Ålder: 29 år.

Bor: Mariatorget, Södermalm, Stockholm.

Familj: Pojkvän i Stockholm, familj i Seattle

Favoritmusik: "Jag tycker om ett brett spektrum av musik men just nu lyssnar mycket på Albin Lee Meldau."

Läser: Just nu "21 lessons for the 21st century" av Yuval Noah Harari. "Jag älskar den."

Ser på tv: "Jag kollar inte så mycket på tv men några favoriter är Game of thrones, Breaking Bad och Girls.

