Team Serneke Allebike – Fueled by Umara satte nytt rekord på Vätternrundan. helgen.

Team Serneke krossar Vätternrundan-rekord

Event Team Serneke Allebike – Fueled by Umara har satt nytt rekord på Vätternrundan, som genomfördes i helgen.

Ola Serneke efter Vätternrundan. Vätternrundan.

Team Serneke Allebike – Fueled by Umara har satt ett nytt rekord på Vätternrundan. De 315 kilometrarna avverkades på makalösa 6 timmar och 48 minuter, vilket motsvarar en snitthastighet på 46,3 kilometer per timme – den snabbaste rundan någonsin på den nya bansträckningen och första laget under sju timmar.



– Det här är både sjukt långt och sjukt fort. Att genomföra en sådan här prestation kräver extrem disciplin, samspel och uthållighet. Det är svårt att greppa hur imponerande detta faktiskt är, säger Oluf Skoogh, teamansvarig.



Några av nyckelfakta bakom prestationen:

Distans: 315 km.

Sluttid: 6:48.

Snitthastighet: 46,3 km/h.

Tidigare rekord: 7:04 (av samma team).

Tid på gamla 300 km-banan: 6:33 (snitthastighet: 45,8 km/h).

Snittwatt per cyklist: ca 260–310 W.

Energiintag: ~120 g kolhydrater/timme.



Röster från teamets partners och ledare:



Simon Stark, medgrundare av Umara:

– Vi är otroligt stolta över att få vara en del av den här resan. Att mata in 130-140 gram kolhydrater i timmen under en så här högintensiv prestation och få allt att klaffa är ett kvitto på både planering, vetenskap och atleternas kapacitet. Det här är cykling på absolut högsta nivå.



Ola Serneke, Ola Serneke AB

– Det här laget visar gång på gång vad som är möjligt när vilja, laganda och noggrann förberedelse förenas. Den här prestationen är ett skolboksexempel på vad som kan uppnås med tydliga mål och hårt arbete. Jag är otroligt stolt över teamet. Själv cyklade jag i en grupp bakom med en snitthastighet på 38 km/h – och jag är helt slut idag. Det är svårt att riktigt ta in hur de lyckats genomföra något så extremt.



Oluf Skoogh, teamansvarig:

– Vi hade en tydlig plan: att slå vårt eget rekord och skriva om historieböckerna. Fyra man i mål på 6:48 är precis enligt taktiken, men det betyder inte att det var enkelt. Det här är ett resultat av månader av träning, noggrann näringsstrategi och total tillit till varandra i gruppen.



Den här insatsen bevisar att det fortfarande finns gränser kvar att flytta, även i ett lopp med över 50 år på nacken. Team Serneke Allebike – Fueled by Umara har inte bara slagit rekord – de har satt en ny standard för vad som är möjligt, skriver man i ett pressmeddelande.

