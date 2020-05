Juryn i Årets Unga Fastighetskvinna – Kerstin Lindberg Göransson, Kristina Alvendal (ordf) och Biljana Pehrsson.

Årets Unga Fastighetskvinna – dags att nominera!

Fastighetskvinnan Nu är det återigen dags att nominera till Fastighetssveriges utmärkelse Årets Unga Fastighetskvinna! Priset delas ut på seminariet Fastighetskvinnan den 14 oktober.

För sjunde året arrangerar vi på Fastighetssverige seminariet Fastighetskvinnan. En av ambitionerna med seminariet är att lyfta fram och uppmärksamma positiva förebilder i branschen och detta gör vi bland annat genom utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna.



Utmärkelsen går till en kvinna, max 35 år (född 1985 eller senare) som verkar i eller kring fastighetsbranschen. Vinnaren av Årets Unga Fastighetskvinna antar gärna utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare inom branschen.



Juryn består av stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal (ordf), Kungsledens vd Biljana Pehrsson och Akademiska Hus vd Kerstin Lindberg Göransson. Juryn utser tre finalister som bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel där vinnaren koras.



– I den speciella tid som råder i världen just nu finns troligen ett stort behov av att lyfta fram positiva saker såsom förebilder och utmärkelser. Duktiga branschföreträdare finns dessutom i alla tider. Jag ser fram emot att samla in all positiv energi som brukar uppstå i vårt juryarbete, säger Kristina Alvendal.



Du läser mer om utmärkelsen och de tidigare vinnarna på den här länken. Där kan du även nominera din favorit – eller dig själv.

Sista dagen för nomineringar är den 23 juni.



Seminariet Fastighetskvinnan är branschens främsta inspirationsseminarium – ett affärsseminarium som gör skillnad och som lyfter fram förebilder och inspirerar. De allra flesta talarna är kvinnor – män medverkar på scen när det handlar om jämställdhet och mångfald. Men självklart är män även välkomna i publiken. Du kan redan nu anmäla dig till seminariet, det gör du här.

