Juryn i Årets Unga Fastighetskvinna består av tre av branschens tyngsta profiler: Biljana Pehrsson, Kristina Alvendal och Caroline Arehult. Bild: Castellum/Alvendal AB/Akademiska Hus

Årets Unga Fastighetskvinna: Dags att nominera

Fastighetskvinnan Nu kan du nominera din favorit till Fastighetssveriges uppskattade utmärkelse Årets Unga Fastighetskvinna. Vinnaren koras på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm den 8 september.

För nionde året genomförs Årets Unga Fastighetskvinna, som premierar unga kvinnor i och kring fastighetsbranschen.



Utmärkelsen går till en kvinna, max 35 år (född 1987 eller senare) som verkar i eller kring fastighetsbranschen. Vinnaren antar gärna utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare inom branschen.



Vi antar att du känner några som passar in på beskrivningen ovan? Eller kanske passar den in på dig själv? Du läser mer om utmärkelsen och hittar nomineringslänken här.



Juryn för Årets Unga Fastighetskvinna består av stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal (ordf), Biljana Pehrsson, fd vd för Kungsleden och Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.



Kristina Alvendal har varit med i juryn sedan starten 2014.

– Det är nu nionde gången som priset delas ut. Varje år ser vi vilken betydelse en utmärkelse som denna har. Både för dem som blir nominerade och självklart för finalisterna, men också för unga kvinnor i fastighetsbranschen mer generellt. Vi människor blir peppade av att få veta att vi gör och har gjort något bra. Ännu mer peppande är att få veta att man är någons förebild. Det är också det vi i juryn letar efter: Unga kvinnor i branschen som redan gjort ett professionellt avtryck, är en god förebild och som inspirerar andra. Jag ser verkligen fram emot att få ta del av alla nomineringar och sedan efter många möten och intervjuer kora årets vinnare, säger Kristina Alvendal.



Juryn utser tre finalister som bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel den 8 september där prisutdelningen äger rum.



Förra året vann Sofia Folstad, SBS och året innan Alexandra Lövgren, som då var chef för strategisk analys på Newsec.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

