Annika Winsth, Hanna Larsson och Karin Witalis levererar en trio tunga analyser på Fastighetskvinnan den 8 september på Grand Hotel i Stockholm.

Fastighetskvinnan: Triss i tunga analyser – här får du koll i en orolig omvärld

Fastighetskvinnan Den 8 september på Grand Hôtel i Stockholm är det dags för årets upplaga av Fastighetskvinnan. Under dagen serveras, bland mycket annat, en trio tunga analyser som ger dig full koll på omvärldsläget. Allt för att du ska kunna fatta rätt beslut i din yrkesroll.

Seminariet Fastighetskvinnan profileras som branschens främsta inspirationsseminarium. Det är ett affärsseminarium där kvinnorna står på scen och männen sitter i publiken.

Under dagen serveras tre tunga anlyser som ger dig full koll på omvärldsläget:



Makroanalys – den nya världen

"Efter pandemin kom invasionen av Ukraina och kartan över verkligheten får ritas om igen. Den redan stigande inflationen accelererade och Riksbanken tvingades tänka om fullständigt och började höja reporäntan redan i april. Hur mår världen i dag och vad har vi att vänta oss framöver? En av Sveriges mest välrenommerade ekonomer ger sin bild."

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.



…och vad betyder det nya världsläget för den svenska fastighetsmarknaden?



"Decennier av fallande räntor och några år av minusräntor har lett till att väldigt många har kunnat lyckas väldigt bra på den svenska fastighetsmarknaden. Nu är ränteläget och inte minst ränteutsikterna framåt helt förändrade. Är sötebrödsdagarna över? Hur har fastighetsmarknaden påverkats av den nya situationen och vad har vi att vänta oss framöver?"

Karin Witalis, Head of Research på Colliers.



Bostadspolitisk analys – med tre dagar kvar till valet



"Bostadsfrågorna brukar inte räknas bland de mest avgörande politiska frågorna – få byter parti på bostadspolitisk grund. Men förra året avgick ju faktiskt regeringen på grund av en bostadspolitisk fråga (ni minns nog cirkusen kring fri hyressättning i nyproduktion). Samtidigt som förtidsröstandet är i full gång och med bara tre dagar kvar till valdagen analyserar Hanna Larsson, bostadspolitisk chef på Sveriges Allmännytta, det politiska läget. Vad har vi att vänta oss av politiken efter valet och hur bör den svenska fastighetssektorn agera?"

Hanna Larsson, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta.



Under dagen kommer även segraren i årets upplaga av Årets Unga Fastighetskvinna att avslöjas.



Fastighetskvinnan arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.

