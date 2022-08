Anna K Johansson, Emma Hernell och Veronica Palmgren.

Fastighetskvinnan: Utmaningarna i retail-sektorn

Fastighetskvinnan Den 8 september på Grand Hôtel i Stockholm är det dags för årets upplaga av Fastighetskvinnan. Under dagen får du, bland mycket annat, en rejäl genomgång av utmaningarna i retail-sektorn samt ett exempel på en historisk satsning.

Retail-fokuset på Fastighetskvinnan inleds med ett framgångsexempel:

"Corona-pandemin satte onekligen hela retail-sektorn under stenhård press. Men under hela perioden har Citycon satsat stenhårt med sin filosofi att utveckla levande stadsdelar med social hållbarhet i fokus. Hör om omvandlingen av Kista – en av deras största satsningar någonsin."

Talare är Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör på Citycon.



Därefter följer panelsamtalet: Hur svarar retailsektorn när allt blir dyrare?

"Retailsektorn har det tufft. Konkurrens från e-handeln inledde en transformation som accelererades ordentligt av pandemin. Och när vi blev någorlunda kvitt coronan möttes vi av en inflationschock, delvis till följd av kriget i Ukraina som fick följder som från början inte kändes helt självklara – men pizzorna steg i pris när elpriserna sköt i höjden. Äggpriserna chockhöjdes när hönsfoderländerna Ryssland och Ukraina försvann från marknaden – och så vidare… Hur hanterar handeln situationen i dag när konsumenterna tvingas hålla hårdare i plånboken? Hotas hållbarhetsarbetet när ekonomin inte längre är lika bra? Vad innebär den nya verkligheten för köpcentrum och handelsområden, i dag och framöver?"

I panelen möter vi Emma Hernell, vd på HUI, Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör på Citycon och Anna K Johansson, change management director på TAM.



Seminariet Fastighetskvinnan profileras som branschens främsta inspirationsseminarium. Det är ett affärsseminarium där kvinnorna står på scen och männen sitter i publiken.



Du ser programmet här och du anmäler dig här.

Använd gärna vår grupprabatt – går ni fyra från samma företag behöver ni bara betala för tre!

Vill du delta digitalt går det också bra då vi kommer live-streama dagen.



Läs mer om de medverkande talarna här.



Under dagen kommer även segraren i årets upplaga av Årets Unga Fastighetskvinna att avslöjas.



Fastighetskvinnan arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.

Partnerföretag är: Arcona, Bengt Dahlgren, Citycon, Colliers, Datscha, Fasticon, Newton, Novier, NREP och Wistrand – läs mer om dem här.

