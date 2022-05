Juryn i Årets Unga Fastighetskvinna består av tre av branschens tyngsta profiler: Biljana Pehrsson, Kristina Alvendal och Caroline Arehult. Bild: Castellum/Alvendal AB/Akademiska Hus

På väg mot rekord – två veckor kvar att nominera

Fastighetskvinnan Den 30 maj stängs nomineringsfönstret för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna. Intresset är mycket stort i år och mycket tyder på att vi får ett nytt rekord i antalet nomineringar i år.

Med två veckor kvar av nomineringsperioden har hela 63 nomineringar kommit in.

– Det är förstås väldigt roligt att så många nomineringar redan kommit in. Det börjar tangera rekordåret 2019 då vi fick hela 76 stycken. Att det är så många tyder på flera saker. Bland annat förstås att fastighetsbranschen kryllar av unga duktiga kvinnor, som många tycker bör uppmärksammas. Jag tror också att det tyder på att utmärkelsen blivit lite av en snackis runt kaffemaskinerna. Och nu när vi är tillbaka på kontoren igen leder det så klart till surr, pepp och nomineringar, säger stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal, som har varit med i juryn för Årets Unga Fastighetskvinna sedan starten 2014.



Utmärkelsen går till en kvinna, max 35 år (född 1987 eller senare) som verkar i eller kring fastighetsbranschen. Vinnaren av Årets Unga Fastighetskvinna antar gärna utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare inom branschen.



Förra året vann Sofia Folstad, finans- och transaktionschef, på Studentbostäder i Norden, utmärkelsen.



Förutom juryordföranden Kristina Alvendal sitter även Biljana Pehrsson, fd vd för Kungsleden och Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus, i juryn för Årets Unga Fastighetskvinna.



Efter den 30 maj går juryn igenom nomineringarna, kontaktar ett antal personer och utser tre finalister som bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel den 8 september där prisutdelningen äger rum.



Du läser mer om utmärkelsen här och nominerar din favorit här – senast 30 maj alltså.



Du anmäler dig till seminariet Fastighetskvinnan här.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

