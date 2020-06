Asecs entré, ombyggd i första etappen. Bild: Anna Sigge

Alecta bygger om Asecs – Wästbygg får bygguppdraget

Bygg/Arkitektur Alecta investerar 400 miljoner kronor i en andra ombyggnadsetapp av köpcentrumet Asecs i Jönköping. Wästbygg får bygguppdraget, precis som i första etappen.

Den första etappen, som omfattade en om- och tillbyggnad på 36 000 kvadratmeter, avslutades i oktober 2019 efter en byggperiod på tre och ett halvt år. Kvarvarande 20 000 kvadratmeter byggs nu om och rustas upp, bland annat med ett nytt restaurangtorg. Dessutom byggs en ny entrédel på 700 kvadratmeter.



– Vi väljer att jobba vidare med samma organisation. Wästbygg har visat stort engagemang, samarbetsförmåga och arbetsglädje under flera år och det har varit ett vinnande koncept i detta projekt. Nu kan vi också utnyttja de erfarenheter vi har tillgodogjort oss under etapp ett på ett optimalt sätt, säger Alexander Sundberg, chef Fastighetsutveckling på tjänstepensionsbolaget Alecta.



Arbetet kommer att genomföras i 15 block. Några butiker åt gången får provisoriska lokaler när de befintliga byggs om. Hela arbetet ska vara slutfört i början av 2022 och totalt är det 57 butiker och restauranger som berörs. Under byggtiden kommer Asecs att vara öppet som vanligt.



– Även vi ser tillbaka på ett mycket gott samarbete med såväl Alecta som övriga aktörer i projektet under den första etappen. Att vi nu får uppdraget även under etapp två ser jag som ett mycket gott betyg åt vår organisation på plats och det arbete de har lagt ner. Vi ser alla fram emot att få fortsätta vara med och utveckla Asecs, säger Susanne Liljedahl, vd på Wästbygg AB.

