Zocalo öppnar i Femman

Publicerad den 5 Juli 2018

Uthyrning I november slår Zocalo upp dörrarna till sin nya restaurang i Femman. Restaurangen är det senaste tillskottet till Femmans övre plan.

Zocalo har sitt ursprung i Taqueriorna och gatumaten i stadsdelen Mission District i San Fransisco där det traditionella mexikanska köket möter den kaliforniska matkulturen. Maten är lagad från grunden med noggrant utvalda råvaror. Zocalo har en bred meny där det finns något för alla.



– Vi är glada över att kunna välkomna Zocalo till Femman. Som en av Göteborgs mest centrala handelsplatser är det viktigt för oss att erbjuda högklassig mat och dryck till såväl människor på språng som till de som vill slå sig ner och ha en trevlig stund. Zocalos koncept med hälsosam mat ligger både i tiden och är ett perfekt tillskott till Femmans utbud, säger Cathrine Söderström, chef för affärsutveckling butik Göteborg på Hufvudstaden.



Femman har genomgått en omfattande renovering och med en helt ny interiör, öppna miljöer och en spännande blandning av butiker och restaurangkoncept. Här hittar man, förutom Zocalo, allt från fika och luncher till middagar på bland annat Gateau, Sushi Yama, Joe & the Juice och Gourmetkorv. För den som är sugen på shopping finns ett brett urval av livsstilsvarumärken, däribland H&M Home, Feet First, Gina Tricot, Kicks, Aimn och Webhallen.



– Vi är väldigt stolta och tacksamma för att få möjligheten att öppna upp en Zocalo- restaurang i Femman. Gallerians flöde av människor och sin nylanserade profil är en perfekt etableringsplats för oss, säger Jonas Andersson, franchisetagare Zocalo.

