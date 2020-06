Tobaksmonopolet. Bild: AMF Fastigheter

Tobaksmonopolet växer med två nya hyresgäster

Uthyrning Södra stationsområdet fortsätter att utvecklas med kreativa näringar när två nya hyresgäster flyttar in i Tobaksmonopolet. Nent Studios Animation flyttar in på 1 200 kvadratmeter fördelat på två våningar. Dessutom flyttar strategi, teknik- och designföretaget Ding in på cirka 200 kvadratmeter.

Tobaksmonopolet 6 är hem åt bland andra Sthlm Design District, tjänstedesignbyrån Inuse och en mångfald av firmor inom design, kommunikation och arkitektur. Nu förstärks blandningen av kreativa företag ytterligare.



Nent Studios Animation, en del av Nordic Entertainment Group (Nent Group), har flyttat på cirka 1 200 kvadratmeter i Tobaksmonopolet där de kommer att producera animerat innehåll primärt för Nent Groups streamingtjänst Viaplay. På två våningar har studion arbetsplatser, mötesytor, redigeringssviter, ljudstudios och en Motion Capture Studio för inspelning, i de delar av fastigheten som en gång i tiden var lager för tobaksprodukter.

– En sällsynt häftig lokal mitt på Södermalm som erbjuder både väl tilltagen takhöjd och en god akustik. Dessa var viktiga parametrar i vårt sökande, samt även möjligheten för vidare expansion. Dessutom, endast ett stenkast från Nent Groups huvudkontor på Ringvägen, säger Johan Österman, Business Developer på Nent Studios Animation.



Ding är en strategi, teknik- och designbyrå som fokuserar på att utveckla skalbara digitala affärer. De har bland annat arbetat för Telia, Convini och Odd Molly. De har flyttat in på cirka 200 kvadratmeter i Tobaksmonopolet.

– Vi arbetar i skärningspunkten mellan teknik, design och strategi och hjälper våra kunder att skala upp sina digitala affärer. Därför passar Tobaksmonopolet och området omkring oss perfekt. Här finns en blandning av kreativa bolag inom design och digital utveckling vilket vi attraheras av, säger Axel Nordenström vd för Ding.



Samtidigt fortsätter Södra stationsområdet att utvecklas. Längre upp på Rosenlundsgatan har Stockholmsverken tagit form där bland andra Paradox Interactive flyttat in och Epidemic Sound planerar att flytta in i Fatburen under 2020-2021.

– Södra stationsområdet har blivit ett naturligt hem för många kreativa industrier. Därför känns det väldigt roligt att både Nent Studios Animation och Ding väljer att flytta till Tobaksmonopolet. Det är en plats för skapande och jag är övertygad om att de kommer att bli en fantastisk del av huset och området. Det är verkligen kul att välkomna dem hit, säger Per Helgesson, marknadsområdeschef för AMF Fastigheter.

