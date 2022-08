Mikael Anjou är vd för Sizes som nu försatts i konkurs efter att bolagets största kund och tillika huvudägare, SSB, har ställt in alla framtida projekt. Bild: Sizes/SBB

Sizes i konkurs efter SBB:s stoppade projekt

Bolag Trähustillverkaren Sizes, som har SBB på ägarlistan med omkring 26 procent, har gått i konkurs.

Koncernmoderbolaget Sizes Works AB, produktionsbolaget Sizes Prefab AB och entreprenadbolaget Sizes Construction AB har, på egen ansökan, beviljats konkurs av Kalmar tingsrätt, det uppger bolaget på sin egen hemsida och skriver vidare att konkurserna innebär att flertalet koncernbolag nu är försatta i konkurs. Totalt berörs ett 140-tal anställda av konkurserna där huvuddelen av personalen finns på produktionsanläggningen i Oskarshamn.



Enligt bolaget är bakgrunden till konkursen det kraftigt förändrade och försämrade marknadsläget som i sin tur lett koncernens största kund (SBB, reds:anm) att inställa samtliga framtida projekt. Bolaget står därmed utan orderbok. Efter ett omfattande arbete med att söka andra alternativ för bolaget ser inte styrelsen någon annan utväg än att ansöka om en konkurs.



Sizes hade sedan förra året ett samarbete med SBB och i augusti 2021 meddelade SBB att de kommit överens med Sizes Works om byggnation av 1 000 hyresrätter per år från och med 2023.



Sizes har enligt sin hemsida fem projekt med SBB och totalt omfattar projekten 463 lägenheter.



Så sent som i juni tecknade SBB ett entreprenadavtal med Sizes om uppförandet av 60 hyreslägenheter i Karlskrona, och i slutet av maj motsvarande för 45 hyreslägenheter i Oskarshamn.



Till Dagens Industri säger Krister Karlsson, fastighetsutvecklingschef och vice vd på SBB, att SBB siktar på att ungefär 180 av de 463 lägenheterna fortsatt ska vara klara i slutet av november i år.



– De övriga lägenheterna är något vi får diskutera med konkursförvaltaren. Men överlag är det ganska tydligt vad som har hänt. Situationen beror på nybyggnationen, den har ju stannat av fullständigt. Det är väldigt, väldigt höga byggkostnader just nu, säger Krister Karlsson till tidningen.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

