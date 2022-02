Gustaf Segerborg. Bild: Polar Structure

Randviken: Stor substansvärdesökning under Q4

Bolag Randvikens långsiktiga substansvärde uppgick per årsskiftet till 63,1 kronor per, motsvarande en ökning om 19 procent från föregående kvartal.

Fjärde kvartalet:

• Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick till 2 781 mkr, motsvarande 63,1 kr per aktie.

• Hyresintäkterna uppgick till 53,9 mkr.

• Driftnettot uppgick till 42,3 mkr.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 19,7 mkr, motsvarande 0,6 kr per aktie.

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 288,7 mkr.

• Kvartalets resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 187,1 mkr, motsvarande 5,6 kr per aktie.

• Marknadsvärdet på Bolagets fastigheter uppgick till 6 401 mkr vid periodens slut.

• Soliditeten uppgick till 39 procent.

• Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 gånger.

• Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 94 procent.



Perioden januari – december (som följd av det omvända förvärvet som genomfördes i juni, avser perioden januari-december 2021 i praktiken cirka 6,5 månader – 16 juni – 31 december 2021).

• Hyresintäkterna uppgick till 100,8 mkr.

• Driftnettot uppgick till 81,1 mkr.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 37,1 mkr, motsvarande 1,2 kr per aktie.

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 519,6 mkr.

• Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 338,0 mkr, motsvarande 10,8 kr per aktie.

• Nettobelåningsgraden uppgick till 56 procent.

• Ingen utdelning för 2021 föreslås.



Vd Gustaf Segerborg:

– Det fjärde kvartalet var mycket intensivt och innebar stora positiva förändringar för Randviken. Bland annat fördubblade vi fastighetsbeståndet, bytte börslista och genomförde en större kontant nyemission.



– Förutom de 38 fastigheter som i somras utgjorde grunden för Randviken som börsnoterat bolag har vi under det senaste halvåret tillträtt 21 nya fastigheter genom åtta separata transaktioner. Därtill har vi signerat avtal om förvärv av ytterligare åtta fastigheter genom fyra olika transaktioner, vilka avses tillträdas under första kvartalet 2022. Lägger man samman det kommunicerade värdet av samtliga dessa transaktioner är det tydligt att vårt fastighetsvärde inom kort kommer att ha passerat sju miljarder kronor.



– Substansvärdet uppgick per årsskiftet till 63,1 kr/aktie, motsvarande en ökning om 19% från föregående kvartal. Detta överträffade våra initiala förväntningar och mot denna bakgrund uppdaterades under det fjärde kvartalet Randvikens tillväxtmål. De nya tillväxtmålen innebär att vi ska ha nått ett fastighetsvärde om 20 miljarder kronor innan utgången av 2025 och att den årliga genomsnittliga avkastningen på substansvärdet per aktie ska överstiga 15% över tid.



– Förutom ökningen av vår tillgångsmassa under kvartalet, som i sig innebär en större stabilitet och ökad diversifiering, är jag särskilt nöjd med att vår genomsnittliga hyreskontraktslängd under kvartalet ökade med över 50% till 6,3 år. I tillägg till den långa återstående kontraktsdurationen har vi en överskottsgrad på 78%, vilket innebär att den operationella risken i portföljen är låg då en stor del av driftkostnaderna, inklusive el och värme, återvinns från våra hyresgäster.



– Under fjärde kvartalet genomförde vi en riktad nyemission om 800 mkr där vi fick flertalet nya storägare, främst i form av svenska institutionella investerare. Jag är väldigt glad och stolt över det stora intresset som marknaden visade och jag ser fram emot att förvalta emissionslikviden på ett sunt och ansvarsfullt sätt.



– Vi inleder det nya året med stor tillförsikt om att kunna fortsätta arbetet med att växa och utveckla vårt bolag.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

