PR Home hyr 4 000 kvadratmeter i Viared

Uthyrning PR Home hyr 4 000 kvadratmeter hos Spacerenter i Viared. Colliers har agerat rådgivare vid uthyrningen.

Colliers har agerat rådgivare vid uthyrningen av 4 000 kvadratmeter lager och kontor på Vevgatan 1 i Borås. Det är belysningsföretaget PR Home samt heminredningsföretaget Svanefors of Sweden som tecknat ett sexårigt avtal och flyttar in i lokalerna där de kommer att ha sin designavdelning samt lager. PR Home designar, tillverkar och säljer hembelysning och Svanefors of Sweden designar, tillverkar och säljer hemtextil. Övriga hyresgäster i fastigheten är bland andra Oscar Jacobsson, Audiovision och Sumnerv AB.



Hyresvärd är Spacerenter som är ett nytänkande fastighetsbolag som erbjuder lokaler med inbyggd hållbarhetsfilosofi och lösningar som kan justeras efter hyresgästens egen affärsutveckling. I den moderna fastigheten på Vevgatan 1 finns i dag cirka 4 500 kvadratmeter vakant.

– Vi ser mycket fram emot vårt samarbete med PR Home när både belysningföretaget och varumärket Svanefors nu flyttar in i fastigheten. Det är med spänning vi ser företagens framfart på marknaden och vi är stolta över att få möjligheten att leverera effektiva lagerytor till dem, säger Sofia Sandgren, Spacerenter.

– Som ett led i vår fortsatta expansion är vi glada att flytta in i ett större lager som ett komplement till vårt befintliga huvudlager. Detta ger oss bra möjligheter att utveckla våra företag vidare mot en spännande framtid, säger Lars Bonander, vd för PR Home.

