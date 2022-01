Piab flyttar in i fastigheten Trekanten 5 i Danderyd. Bild: Kungsleden

Piab hyr 3 620 kvadratmeter i Danderyd

Uthyrning Kungsleden, ett dotterbolag till Castellum, har tecknat ett sjuårigt hyresavtal om 3 619 kvadratmeter med Piab i Danderyd. Uthyrningen omfattar både kontorsutrymmen och ytor för forskning och utveckling.

Annons

Piab utvecklar progressiva lösningar för automatisering av grip-, lyft- och transportapplikationer inom industrin, och har årlig försäljning på cirka 1,7 miljarder kronor, 700 anställda och närvaro i mer än 100 länder. Piab ingår sedan 2018 i Patricia Industries, som är en del av Investor. De kommer att flytta in i sina nya lokaler under sommaren och hösten 2022.

– Vi ser fram emot att flytta in i våra nya lokaler i Danderyd som är väl lämpade för vår verksamhet, och som möjliggör vår framtida expansion. Det är även ett mycket bra geografiskt läge med närhet till city, natur och kommunikationer, säger Clas Gunneberg, vd på Piab.



Piab flyttar in i fastigheten Trekanten 5 som ligger idylliskt placerad på Vendevägen 89 precis vid södra infarten till Djursholm, med en total uthyrbar yta på cirka 35 000 kvadratmeter och med ett brett serviceutbud i form av restauranger, allmänna konferensytor, gym och en egen padelbana.

– Piab är varmt välkomna till våra fina lokaler i Danderyd. Vi kommer att göra ett antal moderniseringar inför Piabs inflyttning och planerar även för uppgraderingar av fastighetens serviceombud, säger Sven Stork, regionchef Stockholm för Kungsleden.



Det 7,3 år långa hyresavtalet har ett årligt hyresvärde på 8,7 miljoner kronor.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen