Per Forsling.

Per Forsling tillträder ny roll på Jernhusen

Karriär Per Forsling tillträder en ny roll på Jernhusen som chef strategisk utveckling. I sin roll kommer han leda arbetet med bolagets strategiska utveckling inom smarta fastigheter, ta fram strategier för Jernhusens digitala utveckling och identifiera nya möjligheter för bolaget. Per Forsling kommer att ingå i Jernhusens ledningsgrupp.

– Vi är mycket glada över att ha kunnat rekrytera Per som genom sin person, sin gedigna kunskap och goda erfarenheter från fastighetsbranschen kommer att tillföra mycket till oss som bolag. Tillsammans med Per kan vi fortsätta att långsiktigt stärka vårt digitala gränssnitt mot hyresgäster och samarbetspartners, säger Kerstin Gillsbro, VD för Jernhusen.



Per Forsling är utbildad civilingenjör från KTH och kommer senast från rollen som chef Boende & Lokaler på AB Stockholmshem. Dessförinnan har han bland annat varit utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm och haft ett flertal andra kvalificerade roller i fastighetsbranschen.



– Jernhusen är ett verkligt imponerande och spännande företag, jag är stolt och ödmjuk inför utmaningen att bidra till bolagets fortsatta utvecklingsresa, säger Per Forsling.



Per Forsling påbörjar rollen i augusti 2022.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen