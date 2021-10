Stina Lindh Hök. Bild: Nyfosa

Nyfosa: Utdelningsgrundande kassaflöde upp 14 procent

Bolag Nyfosas förvaltningsresultat ökade med tio procent och det utdelningsgrundande kassaflödet med 14 procent i Q3.

Niomånaderssiffrorna:

• Intäkterna uppgick till 1 788 MSEK (1 477), en ökning med 21 procent.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 1 372 MSEK (969), en ökning med 42 procent.

• Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 957 MSEK (870), en ökning med 10 procent.

• Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 5,35 SEK (5,66), en nedgång med 5 procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 2 051 MSEK (1 728).

• Resultat efter skatt per aktie uppgick till 10,94 SEK (9,55).



Tredje kvartalet:

• Intäkterna uppgick till 634 MSEK (554), en ökning med 14 procent.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 414 MSEK (377), en ökning med 10 procent.

• Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 371 MSEK (344), en ökning med 8 procent.

• Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 1,83 SEK (1,61), en ökning med 14 procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 701 MSEK (819).

• Resultat efter skatt per aktie uppgick till 3,66 SEK (4,44).



Vd Stina Lindh Hök:

– När vi i april i år beslutade att gå in i Finland satte vi som mål för Nyfosa att nå 7 MDSEK inom fem år. Vid tredje kvartalets slut har vi nått drygt 2,5 MDSEK. Det är positivt att vi har kunnat förvärva så snabbt men framför allt bra fastigheter i regionsstäder. Detta är bara en start, nu siktar vi framåt för att bygga en stark och diversifierad kassa¬flödesportfölj i Finland. Vi ser goda möjligheter att bli större på dessa orter och i andra finska växande städer. För närvarande arbetar vi med ett antal möjliga affärer som vi hoppas kunna gå i mål med under året.



– Inom förvaltningen ser vi en fortsatt positiv utveckling med stabil efterfrågan på lokaler och vi kunde även detta kvartal redovisa en positiv nettouthyrning. Arbetet med att öka energieffektiviteten i fastighetsbeståndet fortgår med tydligt fokus; att minska CO2-utsläpp och samtidigt öka lönsamheten genom minskad energiförbrukning. Vi analyserar varje unik fastighet för att identifiera rätt åtgärder.



– Jag är nöjd med utvecklingen under kvartalet och de starka nyckeltal vi redovisar. Vi i ökade fastighetsvärdet till närmare 35 MDSEK, förvaltningsresultat och kassaflöde per aktie ökade och vi har en stabil finansiell ställning. Vi noterar en ökande oro för inflations- och ränteutvecklingen som vi följer noga men vi upplever att grundförutsättningarna fortsatt är stabila på fastighetsmarknaden vilket skapar förutsättningar att växa vidare.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen