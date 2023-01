NREP storsäljer logistik till AXA

Bild: Istock

Stockholm NREP:s Logicenters säljer en logistikportfölj till AXA, rapporterar Dagens Logistik.

Affären ska vara till ett miljardvärde och tillträdet har skett i december 2022. I portföljen ska fastigheter i både Sverige och övriga Norden ingå, enligt Dagens Logistik.



Dagens Logistik rapporterar att åtminstone fem svenska fastigheter ingår i affären. Det ska handla om fullt uthyrda lager med en totalyta om 170 000 kvadratmeter belägna i Eskilstuna, Arlandastad, Helsingborg och Landskrona.



Logicenters genomförde en stor portföljförsäljning till AXA även under 2021.

