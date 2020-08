NIras flyttar till nya lokaler i PP Pensions Munklägret. Bild: PP Pension

Niras flyttar till PP Pensions Munklägret

Uthyrning Niras flyttar sitt huvudkontor i Sverige till PP Pensions nya fastighetsutvecklingsprojekt Munklägret i centrala Stockholm.

Annons

PP Pension genomför just nu en förädling av fastigheten Munklägret 24, med adressen Hantverkargatan 11, runt hörnet från Centralstationen.



Fastigheten som initialt byggdes för en hyresgäst anpassas nu till att välkomna flera olika hyresgäster.



Niras, en av Skandinaviens ledande konsultorganisationer, har valt Munklägret som sin nästa destination med inflyttning i december 2020. Niras lokaler är cirka 1 300 kvadratmeter och kommer initialt att utgöra utgångsbas för cirka 140 konsulter och stabsadministration.



– Vi är mycket glada för att Niras valt att flytta sin verksamhet till fastigheten och hoppas på ett långt samarbete, säger Cecilia Thomasson Blomquist, CIO, PP Pension.



– I Niras har vi en diversifierad och växande verksamhet vilket genererar en bred kravspecifikation. Vi arbetar internationellt och i Sverige över hela landet vilket underlättas av ett effektivt kommunikationsläge. Munklägret är, förutom att vara ett väldigt spännande och attraktivt projekt, det alternativ som bäst kommer att möta våra behov. Vi ser mycket fram emot att flytta in i december, säger Erik Gådin, projektledare på Niras.



Tidigare har PP Pension gjort klart med Ekobrottsmyndigheten som hyr cirka 3 000 kvadratmeter med etappvis inflyttning under 2020.

Munklägret som moderniseras i sin helhet erbjuder en flexibel och yteffektiv planlösning som är dimensionerad för tio kvadratmeter per person och arbetsplats. Till detta ett garage med många p-platser samt dusch- och omklädningsrum för de som väljer att cykla till arbetet, gå eller löpträna längs med Norr Mälarstrands strandpromenad.



– Nu återstår endast att hyra ut cirka 3 200 kvadratmeter av fastighetens närmare 8 000 kvadratmeter, säger Cecilia Thomasson Blomquist.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen