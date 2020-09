Next Step

Next Step Group tecknar nytt hyresavtal i Nya Hovås

Uthyrning Sats och Next Step Group storsatsar med padel och gym i Nya Hovås.

Annons

Sats tar plats i Nya Hovås med en ny träningsanläggning utöver det vanliga. Utöver ett toppmodernt träningscenter kommer man även erbjuda tre padelbanor i egen regi.

– I somras testade vi med en padelbana på torget som blev ett väldigt uppskattat inslag i området. Jag är övertygad om att Sats kommer att tas emot med öppna armar, säger Louise Heilborn, projektutvecklingsansvarig på Next Step Group.



Nya Hovås snabba utveckling och befolkningstillväxt har bäddat för större etableringar, och när Next Step Group nu lyckats få gymjätten Sats ombord är det ännu ett bevis på både områdets och varumärkets dragningskraft.

– Vi har sneglat på varandra ganska länge och det är kul att få hälsa SATS välkomna i gänget. Sedan känns det ju extra bra med aktörer som nysatsar i dessa oroliga tider, säger Louise Heilborn.



Genom Sats etablering i Nya Hovås förstärks områdets hälsoprofil ytterligare. Sedan tidigare finns Friskis & Svettis i Kodakhuset, och Peoples Training med sin inriktning på individuell personlig träning. I den nya byggnaden, kallad Indigo, skapas över 2 000 kvadratmeter gym och padelhallar samt en gruppträningssal som även kan användas för basket och andra bollsporter. Med över sju meter högt i tak och en stor uppglasad fasad säkerställs både utrymme och ljus – fjärran från både traditionella gym och padelhallar.

– Vi vill etablera oss på platser där människor bor, jobbar och lever. Nya Hovås är en levande stadsdel där vi kan vara tillgängliga för många och tillsammans med våra befintliga center i området, Sats Sisjön och nyrenoverade Sats Askim, ökar vi träningsmöjligheterna radikalt för boenden i sydvästra Göteborg. Vi har haft en bra process tillsammans med Next Step Group och vi ser verkligen fram emot etableringen, säger Pelle Magnusson, Regional Manager, Sats Sverige.



Nya fastigheten Indigo placeras norr om Hovås Allé i anslutning till den kommande förskolan. Byggstart sker med markarbete redan denna vecka, och planerad inflyttning i februari 2022.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen