NCC bygger för Diös i Borlänge. Bild: Diös/Archus

NCC bygger för Diös i Borlänge

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Diös bygga Liljanhuset i Borlänge till en ny högskolebyggnad. Affären är en totalentreprenad i partnering och har ett ordervärde på drygt 400 miljoner kronor.

– Vi har i samarbete med Högskolan Dalarna och NCC arbetat fram en riktigt bra produkt. Det är glädjande att vi nu sätter igång arbetet för att utveckla en modern och attraktiv lärmiljö för framtidens studenter. Utvecklingen av Högskolan Dalarnas nya campus i stadskärnan är viktig för Borlänge som stad, där ökade flöden av människor i centrum ger kraft till både fler etableringar, tillväxt och ett stärkt utbud, säger Mikael Hedh, affärschef, Diös Dalarna.



Byggnationen av det nya campuset i Borlänge är ett projekt för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av Högskolan Dalarnas verksamhet. Högskolans nya campus i Borlänge ska NCC färdigställa genom en om- och tillbyggnad av en tidigare mixfastighet i centrala Borlänge, det tidigare Domus-varuhuset.



Den totala byggytan inklusive tillbyggnad uppgår till 18 500 kvm och kommer innehålla helt nya lärmiljöer och förutsättningar för en utvecklad verksamhet.



– I det här projektet kommer vi återanvända och bygga på den betongstomme som finns, för att skapa det nya campuset för Högskolan Dalarna. Genom att bygga på mark som redan är tagen i anspråk sedan tidigare och återanvända den befintliga stommen förbättrar vi klimatprestandan, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.



Högskolans nya campus i Borlänge blir en byggnad med hög miljöprofil och hållbarhetsprestanda. Byggnaden kommer ha en optimerad energi- och resursanvändning och miljöcertifieras enligt Breeam In Use Very Good, eller motsvarande.



Affären är en totalentreprenad som genomförs i trepartssamverkan mellan NCC, Diös och Högskolan Dalarna och har ett ordervärde på drygt 400 miljoner kronor. Affären orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2022. Byggstart planeras ske i april 2022 och beräknas vara klart i april 2024.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

