Derome och Reliwe köper mark för att bygga 150 nya bostäder i Upplands Väsby.

Markförvärv ger 150 nya bostäder i norra Stockholm

Bygg/Arkitektur Derome och Reliwe köper mark och utvecklar 150 nya bostäder tillsammans. Tillverkning sker industriellt på Deromes husfabrik.

Derome och Reliwe köper mark i Upplands Väsby och tar sikte på att under 2022 produktionsstarta bygget av 150 lägenheter i området Eds Allé. En ny stadsdel under uppbyggnad precis vid Edssjön i Upplands Väsby.



– Som familjeägt företag med fokus på industriellt trähusproduktion ser vi fram emot att ta oss an projektet i Upplands Väsby. Vi gör det tillsammans med Reliwe som precis som oss vill utmana och driva på utvecklingen. Området i stort har många av de värden vi eftersträvar med en variation av bostäder, ägandeformer och ett praktiskt vardagsliv nära stad, natur och kommunikationer berättar Ted Mellin, affärschef inom Derome.



Markköpet görs i ett joint venture mellan Derome och Reliwe och samarbetet är ett av förhoppningsvis flera framåt, säger Gurmo Endale, Partner på Reliwe.



– Derome är en samarbetspartner med fokus på hållbarhet, träbyggnation och hög kvalitet. Det är i linje med hur vi vill bedriva projekt. Här i Eds Allé är vi glada att kunna presentera cirka 150 bostäder på en total yta av 10 000 kvadratmeter BTA. Utifrån den tidsplan som finns nu är bostäderna planerade att produktionsstartas under 2022.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

