K2A överväger att emittera grönt obligationslån

Ekonomi/Finansiering K2A vill emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med en förväntad volym om 300–400 miljoner kronor och en löptid om tre år.

K2A har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare med start 18 augusti 2020 för att undersöka möjligheterna.



– K2A:s verksamhet präglas av en hög investeringstakt genom ett hållbart värdeskapande där obligationsmarknaden framgent förväntas utgöra ett viktigt komplement till traditionell bankfinansiering. K2A har alltid legat i framkant avseende hållbarhet där vi under andra kvartalet 2020 som första bolag i världen lanserade ett grönt ramverk för aktier. Härmed tar vi ytterligare ett steg i vår satsning med syfte att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan genom att sätta upp ett ramverk för att emittera gröna obligationer, kommenterar Johan Knaust, vd på K2A.



Det gröna ramverket har utformats i linje med Green Bond Principles framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har blivit utvärderat av en oberoende tredje part, Cicero Shades of Green. Ramverket har fått en "Medium Green" bedömning och relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder har fått en "Excellent" bedömning från Cicero Shades of Green.



Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar.

